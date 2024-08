Cervo investito sulla statale tra Mesenzana e Germignaga

Un cervo adulto è stato investito nella mattina di martedì 28 agosto intorno alle 7.30 nel zona del luinese, tra Mesenzana e Germignaga, sulla strada statale che collega i due comuni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere l’animale e per mettere in sicurezza la zona, oltre ai Carabinieri di Luino per la gestione della viabilità.

Non si segnalano persone ferite, disagi al traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente una volta rimosso l’animale dalla strada.