Fra dame, cavalieri e un salto indietro nel passato torna a Mesenzana la Festa Medievale

All’ombra della torre di Mesenzana sono in corso gli ultimi preparativi per la tradizionale Festa Medievale, quest’anno in programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

Come ogni anno, il borgo si trasformerà in un vivace palcoscenico medievale, animato da antichi mestieri, spettacoli, giochi storici e combattimenti. Non mancheranno dame, arcieri e cavalieri, tutti immersi in un’atmosfera che promette di essere ricca di magia e di storia. E, naturalmente, l’evento non dimenticherà l’aspetto gastronomico, con prelibatezze che completeranno l’esperienza.

PROGRAMMA SABATO 31 AGOSTO

GENERALE

16.00 Apertura Bancarelle

19.00 Apertura Stand Gastronomico

PRATO

16.30 Spettacolo Rosa D’Acciaio

17.00 Corso Scherma coi Magli D’Acciaio

18.00 Spettacolo Cassina Piatta

19.00 Musica dal Vivo con Flhar Sisters + Guests

20.00 Volo Falchi coi Falchi della Torre

20.30 Combattimento Magli D’Acciaio

21.30 Spettacolo

23.00 Spettacolo Magli D’Acriaio

TORRE

16.30 Visita guidata

17.00 Musica dal Viuo con Flhar Sisters

18.00 Visita guidata

PROGRAMMA DOMENICA 1 SETTEMBRE

GENERALE

10.00 Apertura Bancarelle

11.00 Messa in Latino presso la Chiesa

12.00 Apertura Stand Gastronomico

PRATO

10.00 Giochi Medioevali

11.00 Dimostrazione Mastini della Torre

12.00 Spettacolo Falchi coi Falconieri della Torre e Corso di Scherma coi Magli D’Acciaio

13.00 Spettacolo Sbandieratori

14.00 Spettacolo Cassina Piatta

15.00 Spettacolo Rosa D’Acciaio

15.30 Giochi Medioevali

16.00 Spettatolo Magli D’Acciaio

17.00 Battesimo Civico

18.00 Sfilata per le vie del Paese

18.30 Musica dal Vivo con Flhar Sisters e Aperitivo

TORRE

10.00 Visita guidata

12.00 Visita guidata e Musica dal Vivo con Flhar Sisters

14.00 Visita guidata

15.00 Musica dal Vivo con Flhar Sisters

16.00 Visita guidata

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook della festa: FESTA MEDIEVALE