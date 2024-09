Il cavaliere chiede la mano della sua dama: proposta di matrimonio inaspettata alla festa di Mesenzana

Sono nati e cresciuti a Mesenzana, contribuendo anno dopo anno a rendere sempre più affascinante e partecipata la storica Festa Medievale del paese. Ed è proprio in questa magica cornice che, dopo sei anni di relazione, Michael Motti ha deciso di fare il grande passo e chiedere la mano della sua amata, Angela Iemma.

Come in una scena da film, Michael è sceso da cavallo, si è inginocchiato ai piedi di Angela e, con il cuore colmo d’emozione, le ha chiesto di sposarlo.

La proposta è stata subito consacrata dal “sì” di Angela e da un appassionato bacio d’amore, sotto gli occhi commossi di amici e familiari. Michael aveva infatti atteso con pazienza l’arrivo dei parenti di Angela prima di compiere questo importante gesto, rendendo il momento ancora più speciale e significativo.

L’emozionante scena si è svolta alla fine della sfilata di chiusura della festa, tra l’incredulità e la gioia di Angela, che non aveva sospettato nulla, mentre Michael aveva pianificato ogni dettaglio in collaborazione con gli organizzatori dell’evento.

A fare da sfondo alla proposta è stata la suggestiva Torre di Ariann, con il prato antistante scelto appositamente per onorare il gruppo dei rapaci, che Angela ha sempre seguito con passione, anche se purtroppo assenti per motivi burocratici.

«È stata un’emozione indescrivibile. Ero completamente sopraffatta, non riuscivo a credere a quello che stava accadendo – racconta la futura sposa -. Non me lo sarei mai aspettato. È stata la sorpresa più bella che potesse farmi, un vero sogno. Siamo persone semplici e alla mano, e l’unica cosa che contava per noi era avere accanto i nostri amici e familiari. Il fatto che lui sia riuscito a farlo in questo modo ha reso tutto perfetto».