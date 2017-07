Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comune di Varese sull’approvazione del nuovo regolamenti di Polizia urbana, che esprime il punto di vista dell’amministrazione comunale.

Approvato dal Consiglio comunale il nuovo regolamento comunale di polizia urbana

Il vicesindaco Zanzi: “Amore per la Città Giardino e maggiore sicurezza per i cittadini. Abbiamo il dovere di prenderci cura della nostra splendida Varese e dei suoi cittadini”.

Varese, 19 luglio 2017 – Amore per la Città Giardino e maggiore sicurezza per i cittadini. Si può sintetizzare così il nuovo regolamento comunale di polizia urbana che è stato approvato ieri sera dal consiglio comunale. Un nuovo documento di 29 punti semplici e chiari che viene aggiornato dopo 47 anni. L’ultimo testo conteneva oltre 130 norme alcune delle quali decisamente inattuali che regolavano pratiche e abitudini ormai non più in uso in una città moderna.

“Abbiamo il dovere di prenderci cura della nostra splendida Varese e dei suoi cittadini. Dobbiamo farlo per noi ma soprattutto per i nostri figli per costruire una città migliore con una elevata qualità della vita – così il vice sindaco Daniele Zanzi – Quello che abbiamo approvato è un testo snello con pochi ma attuali passaggi che potranno contribuire a mantenere la nostra città più bella e sicura. Un lavoro di semplificazione e aggiornamento che non poteva più essere rinviato se vogliamo aumentare i livelli di sicurezza e decoro a Varese. Quello che abbiamo approvato è un regolamento che ci garantirà di avere tutti gli strumenti necessari perché la nostra Città Giardino possa essere una città apprezzata in tutto il mondo, capace di prendersi cura e tutelare i nostri luoghi e i cittadini”.

Nel primo punto del nuovo regolamento infatti si legge: “Il Comune di Varese salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile, favorendo l’inclusione sociale, promuovendo il controllo sociale del territorio e garantendo la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita della città”.

Maggiore qualità della vita in città dunque a partire anche dal rispetto della salute dei bambini e dei cittadini. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento infatti chi fuma non potrà più farlo nei pressi delle aree gioco dedicate ai bambini e più in generale disturbando i frequentatori dei parchi cittadini. Non sarà più possibile infatti fumare nei parchi comunali. Una norma già introdotta da altri comuni italiani e diversi Paesi che va nella direzione della tutela della salute pubblica e del rispetto di chi ama godersi aria pulita e tranquillità frequentando i tanti parchi cittadini.

Un’altra novità introdotta a Varese, che sta dando buoni risultati in altre città che l’hanno adottata, è il “controllo di vicinato”: uno strumento in più che da oggi si applicherà anche a Varese per favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione e segnalazione alle forze dell’ordine attraverso la collaborazione con i cittadini e i residenti dei quartieri della città. Una sinergia dunque che dimostrerà la nostra capacità di collaborare per prenderci cura della nostra città e dei nostri concittadini. Collaborazione e attenzione reciproca per avere quartieri e strade più controllate e sicure

L’attenzione alla sicurezza dei cittadini è un punto centrale del nuovo regolamento. L’obiettivo è infatti quello di aumentare la percezione di sicurezza e tranquillità di tutti. Non sono tollerati in città dunque atteggiamenti che possono essere motivo di timore o recare disturbo anche attraverso comportamenti pericolosi o molesti come ad esempio avvicinarsi alle automobili vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o richieste di denaro. Il Comune inoltre attuerà ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e il gioco d’azzardo clandestini. Al riguardo il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.

Inoltre in alcuni punti sensibili della città come il centro storico, le ville comunali e aree museali e monumentali, in località Schiranna, al Sacro Monte, nei pressi di scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, stazioni ferroviarie, terminal autobus e ospedali e nei parchi e giardini comunali o aperti al pubblico, sarà più alta l’attenzione contro chi arreca disturbo e pratica attività di accattonaggio, specialmente in forma molesta.

La tutela dei luoghi della città e del rispetto della bellezza di Varese è un altro passaggio contenuto nel nuovo regolamento. Il rispetto del nostro patrimonio sia naturale che cittadino è un punto focale del nuovo regolamento. Massima tutela e controllo quindi nei confronti di chi danneggia la vegetazione, il patrimonio cittadino e il bene pubblico e i monumenti.

L’amore per la città insieme a quello per gli animali che ci vivono è sintetizzato nel punto in cui si raccomanda ai proprietari di cani di osservare comportamenti per una civile convivenza tra animali e persone, in particolare per quanto riguarda le deiezioni dei cani che dovranno essere sempre raccolte dai proprietari degli animali in tutti i luoghi pubblici e le strade della città. Amare il proprio cane vuol dire anche inserirlo nel contesto cittadino facendolo nel modo più corretto ed educato possibile.

Ufficio Stampa Comune di Varese