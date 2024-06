Restano gravi le condizioni del bambino precipitato venerdì a Tradate

Rimangono ancora gravi e in prognosi riservata le condizioni del bambino di 5 anni precipitato ieri, venerdì attorno alle 12, da una finestra ai piani alti di una palazzina tra via Crocifisso e via Pindemonte a Tradate.

Il piccolo, trasportato d’urgenza in Elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, ha riportato diverse fratture e i medici rimangono cauti.

Sulla vicenda continuano ad indagare i carabinieri della Tenenza di Tradate che fanno riferimento alla Compagnia di Saronno, per capire se in quel momento in casa fosse presente uno dei due genitori. La famiglia, di origini straniere, è conosciuta dai vicini che si sono stretti a loro in questo momento di grande disperazione e sconforto.