Cade dalla finestra a Tradate, grave un bambino

È stato trasportato in codice rosso – quindi in gravi condizioni – all’ospedale Niguarda di Milano, il bambino che è caduto dalla finestra di casa nel centro di Tradate, tra via Crocifisso e via Pindemonte.

L’incidente domestico è avvenuto verso le ore 13 di venerdì 31 maggio. Non è stata resa nota l’età del bambino e c’è riserbo anche riguardo la dinamica, sulla quale sono al lavoro i carabinieri, sul posto insieme a un’ambulanza e un’auto medica.