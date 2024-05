Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 31 maggio, 1, 2 giugno

Da sogno a Materia apre sabato 1 giugno la mostra con i progetti per la nuova sede di VareseNews. Alle 11 cerimonia di premiazione del concorso di idee per la rigenerazione della ex-Scuola di Sant’Alessandro e inaugurazione dell’esposizione dei 33 progetti arrivati da tutta Italia. È già tempo di sagre: torna la festa di Erbamolle. Dal 30 Maggio al 9 Giugno a Buguggiate l’Associazione Santa Caterina ripropone una delle feste più attese della Valbossa. Un concerto della Repubblica ad Azzate celebra il 2 Giugno. I cori “After All” e “GiovanIn Vivavoce” si esibiranno in una performance che celebrerà la musica e l’unità nazionale. Monsignor Delpini farà visita alla Comunità Pastorale. Casa Pogliaghi al Sacro Monte di Varese apre la dimora e i suoi giardini storici sabato 1 e domenica 2 giugno. Due giornate per scoprire il parco e la storia di questa abitazione storica: la domenica sarà dedicata alle famiglie con bambini, mentre il sabato alla storia della casa e alla degustazione del distillato nato qui. La pietra di Viggiù: escursione alla Cava Giudici e visita al Museo dei Picasass. Sabato 1 giugno parte alle 14.30 da Viggiù l’escursione di Naturalis Insubria adatta anche a bambini e famiglie alla ex Cava Giudici seguita dalla visita al Museo.

METEO

LE PREVISIONI – Su con la vita, arriva il primo weekend di giugno: a Varese pioggia, freddo e sole a piccole dosi. Nel solo mese di maggio è arrivata un terzo della pioggia che di solito cade in un anno. Permarranno sulle nostre regioni ancora masse d’aria a tratti instabili con tempo variabile probabilmente fino a martedì – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

CASSANO MAGNAGO – Tre giorni di musica, cibo laziale e abruzzese e tanto divertimento all’area feste di Cassano Magnago. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno è in programma la sagra degli arrosticini e della pasta cacio e pepe. L’area feste è al coperto quindi l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Sabato 1 giugno a Germignaga una serata di Riflessi sul Tresa. Oltre a questo spettacolo gratuito, la Pro Loco organizzerà la serata gastronomica nell’area feste del “Boschetto”. Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Panza un biglietto speciale per i cittadini di Varese. Fino alla fine di settembre 2024, è prevista una riduzione del 50% sugli ingressi riservati ai residenti della città. Tutte le informazioni

VARESE – Nel cuore di Varese una serata teatrale da non perdere con il Teatro Blu e la rappresentazione di e con Silvia Priori. Ai Giardini Estensi di Varese l’opera “Butterfly”. Tutte le informazioni

VARESE – Maggio in libreria: sono tanti gli appuntamenti nel calendario della Libreria degli Asinelli. Un mese di presentazioni con gli autori, gruppi di lettura e incontri per grandi e bambini. Tutte le informazioni

VARESE – Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, sul lungolago di Varese alla Schiranna torna la carovana colorata di Urban Lake Street Food. Quattro giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada e giochi per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

TRIVERO – Ultimo weekend all’Oasi Zegna, più precisamente alla Conca dei Rododendri, dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva avvolti dalla bellezza della natura. Tutte le informazioni

EVENTI

CASTRONNO – Da sogno a Materia: una mostra con i progetti per la nuova sede di VareseNews. Il 1° giugno premiazione del concorso di idee per la rigenerazione della ex-Scuola di Sant’Alessandro e inaugurazione dell’esposizione dei 33 progetti arrivati da tutta Italia – Tutte le informazioni

MORNAGO – Musica e divertimento, torna la Notte Bianca di Mornago. Stand gastronomici, giochi per bambini e tanto intrattenimento, nella notte più amata dai mornaghesi – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Il 31 maggio la consegna delle benemerenze civiche a Caronno Pertusella. L’evento, che si terrà alle 20:30 presso il Municipio, in occasione della Festa Patronale Unitaria – Tutte le informazioni

GURONE – MALNATE – Una giornata di Festa alla scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone a Malnate. Panini e divertimento per tutta la comunità sabato 1 giugno dalle ore 18.30, in occasione della Festa di fine anno della scuola materna Frascoli – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – A Volandia un weekend con il volo in elicottero tra Malpensa e il Ticino. Sabato 1 e domenica 2 torna l’esperienza di volo con Eliossola intorno al museo, con uno sguardo originale, tra aerei e natura – Tutte le informazioni

TRADATE – Racconti intorno al fuoco, al Parco Pineta “Storie di allunaggi e missioni spaziali”. Miti, leggende, misteri e curiosità della scienza raccontati intorno a un focolare! Sotto il tepore di una coperta e con una bevanda calda tra le mani, lasciatevi affascinare dai racconti avvolti dal buio nella notte – Tutte le informazioni

NATURA – All’Oasi Zegna fiorisce la Conca dei Rododendri. Lo spettacolo della natura da scoprire a passo lento

Tornano anche quest’anno le passeggiate in compagnia delle guide naturalistiche di OverAlp. 8 appuntamenti, a partire dal 18 maggio e fino al 2 giugno – Tutte le informazioni

TRADATE – Un pomeriggio con le api: al Parco Pineta l’evento dedicato agli “impollinatori”. Appuntamento domenica 2 giugno (dalle 14 alle 18) con una serie di attività dedicate a grandi e piccoli. Ecco come fare per partecipare – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – È già tempo di sagre: torna la festa di Erbamolle. Dal 30 Maggio al 9 Giugno a Buguggiate l’Associazione Santa Caterina ripropone una delle feste più attese della Valbossa – Tutte le informazioni

VARESE – Open: anche a Varese si festeggia la giornata nazionale degli studi aperti in architettura. L’appuntamento è per venerdì 31 maggio dalle 17: un aperitivo per favorire lo scambio di opinioni – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Pane in Castello torna a Castiglione Olona con tre giorni di festa e golosità. Picnic, laboratori per grandi e piccini e musica dal vivo per la 4^ edizione di Pane in Castello venerdì 31 maggio, 1 e 2 giugno al Castello di Monteruzzo – Tutte le informazioni

AZZATE – Monsignor Delpini ad Azzate incontra imprenditori, sindaci e la comunità. La visita in programma il 1° e il 2 giugno. Previsti incontri per parlare di economia e amministrazione del territorio. Tra i momenti salienti la Santa Messa con la consegna della regola di vita ai nonni – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Torna la festa di Erbamolle: un incontro di tradizioni e sapori. Al via la 27esima edizione della sagra; riviviamo in breve la storia di questa festa che avrà inizio giovedì 30 maggio e durerà dieci giorni – Tutte le informazioni

AZZATE – Un concerto della Repubblica ad Azzate per celebrare il 2 Giugno. I cori “After All” e “GiovanIn Vivavoce” si esibiranno in una performance che celebrerà la musica e l’unità nazionale. Monsignor Delpini farà visita alla Comunità Pastorale – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND – BAMBINI – Eventi per bambini nel weekend del 31 maggio, 1 e 2 giugno tra Varese e provincia. Tante Feste dedicate ai bambini e alle famiglie in questo weekend, con spettacoli itineranti e laboratori diffusi per impastare, creare o scoprire il mondo degli impollinatori – Tutti gli appuntamenti

CINEMA E TEATRO

BUSTO ARSIZIO – Alla sala Pro Busto il tributo a Nanni Svampa con il teatro-canzone di Francesco Pellicini. L’allievo dell’indimenticato artista scomparso nel 2017 riporta sul palco di Busto Arsizio le canzoni e i testi che hanno segnato la cultura popolare del secolo scorso – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – “Straordinariamente abili”, quelli di Casa di Marina in scena venerdì sera al Teatro Sant’Anna di Busto. Dopo “Cercasi…caffè con limone”, del 2023, un nuovo spettacolo teatrale realizzato dalla compagnia Le Tendine, per aprire una riflessione. Partendo da Dostoevskij – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Teatro e musica: una serata dedicata allo spettacolo a Germignaga. Sabato 1° giugno la Compagnia Teatrale Germignaghese porta in scena tre atti unici. Sul palco anche la musica anni Sessanta e Settanta dei “The Men in Black” – Tutte le informazioni

CASTRONNO – Il documentario “Fertile” porta “Di terra e di cielo” a Sumirago. L’appuntamento è per venerdì 31 maggio alle 20.45, presso la sala polivalente comunale di Sumirago – Tutte le informazioni

VARESE – “Jannacci e dintorni” al Teatro Apollonio di Varese. Il ricavato della serata andrà infatti a sostenere le attività della Nuova Casa Azaria, che offre accoglienza e supporto ai ragazzi e alle ragazze neomaggiorenni di Casa Sant’Antonio – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Ai Giardini Estensi di Varese l’opera “Butterfly”. Nel cuore di Varese una serata teatrale da non perdere con il Teatro Blu e la rappresentazione di e con Silvia Priori – Tutte le informazioni

ISPRA – A Ispra arriva il Teatro Blu con “Eva, diario di una costola”. Per la rassegna teatrale itinerante “Terra e Laghi 2024”, l’appunatmento è per venerdì 31 maggio alla piazzetta Ferrario – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Casa Pogliaghi al Sacro Monte di Varese apre la dimora e i suoi giardini storici sabato 1 e domenica 2 giugno. Due giornate per scoprire il parco e la storia di questa abitazione storica: la domenica sarà dedicata alle famiglie con bambini, mentre il sabato alla storia della casa e alla degustazione del distillato nato qui. L’appuntamento è realizzato da Archeologistics con Associazione Parchi e Giardini d’Italia – Tutte le informazioni

VARESE – Mostre e d eventi dei Musei Civici di Varese nel mese di giugno 2024. I Musei Civici di Varese, il 2 giugno, festa della Repubblica, saranno regolarmente aperti e visitabili gratuitamente in quanto prima domenica del mese – Tutte le informazioni

CAIRATE – Al Monastero di Cairate sabato 1 giugno apre la mostra “Monocromo 3D”. L’associazione Blaue Reiter odv, in collaborazione con la Pro Loco di Cairate, inaugurerà la mostra collettiva che sarà visitabile fino al 16 giugno – Tutte le informazioni

MUSICA

GALLARATE – Al Palazzo del Broletto di Gallarate una serata con la musica di Giacomo Puccini. Protagonisti l’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus diretti dal M°Marco Raimondi con la partecipazione di Laura Scotti (soprano), Diego Cavazzin (tenore) e degli studenti del Conservatorio “G.Puccini” della Provincia di Varese – Tutte le informazioni

VARESE – “Armonie della sera”, risuona l’organo alla Chiesa San Vittorie di Casbeno. L’Associazione Organistica Varesina organizza un concerto con docenti, allievi ed ex allievi del Liceo Musicale di Varese – Tutte le informazioni

BESNATE – Il jazz sotto le stelle nella piazza del Castello di Besnate. È la settima edizione del BEsnate Jazz Festival, appuntamento apprezzato, sotto la guida artistica di Max De Aloe – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Concerto domenica 2 giugno nella cornice suggestiva dell’eremo di Santa Caterina. Appuntamento alle 19 con le note dell’Élite Ensemble di Imaginarte

AZZATE – Mario Roncuzzi premiato con il ‘Boeu da ‘za’ alla presentazione di Musiche nelle Residenze Storiche. Il direttore artistico della rassegna ha presentato l’edizione di quest’anno che partirà domenica 2 giugno e si concluderà il 12 settembre. Tantissimi concerti nei luoghi più caratteristici del nostro territorio – Tutte le informazioni

BESOZZO – “Besozzo in aria di musica” con un’estate di concerti itineranti. Inaugurazione sabato con”Musica no stop” dalle ore 15.30 con la scuola Civica di Musica I. Pellegrini e i suoi 110 studenti nel cortile del Palazzo comunale. Alle 19.00 il concerto “Immagini di note” – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – JAZZaltro Giovani: Aldo Di Caterino ensemble feat. Enrico Pieranunzi venerdì 31 maggio. Il talentuoso flautista pugliese e il grande pianista romano si esibiranno insieme a due giovani promesse del jazz tricolore: il contrabbassista Carlo Bavetta e il batterista Cesare Mangiocavallo. Il concerto è uno degli appuntamenti più attesi della rassegna organizzata da Abeat Records – Tutte le informazioni

LIBRI

GERMIGNAGA – Domenico Dara a Germignaga per presentare il suo nuovo romanzo. L’appuntamento con il già finalista al premio Italo Calvino e il suo ultimo libro “Malinverno”, è per sabato 1 giugno alle 16.45 – Tutte le informazioni

VARESE – Protax (Andrea Manenti) torna a Varese con il suo nuovo libro. Al TuMiTurbi la presentazione di “Glitch”. Appuntamento l’1 giugno, alle alle 18.15, al TuMiTurbi di Varese. Manenti presenta il suo libro intervistato da Francesco Tomassini, giornalista di Malpensa24 – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello l’incontro con Nicola Perucca e il suo nuovo libro illustrato. Appuntamento sulle sponde del Lago Maggiore per l’incontro con l’illustratore e uno dei suoi famosi personaggi, Cesare Cosmico – Tutte le informazioni

SARONNO – Valeria Tron a Saronno per la presentazione del romanzo Pietra dolce. L’evento ad ingresso libero e gratuito si terrà alle ore 18 in Villa Gianetti venerdì 31 maggio – Tutte le informazioni

INCONTRI

GALLARATE – Le Madonne del Latte, segno di devozione tra Varesotto e Canton Ticino. Un libro raccoglie le testimonianze pittoriche e scultoree del territorio tra pianura e prealpi. Venerdì alla Studi Patri di Gallarate la presentazione del volume e di un lavoro di ricerca avviato per una mostra del Centro Culturale Tommaso Moro – Tutte le informazioni

ANNIVERSARIO OMICIDIO MATTEOTTI – La storia non si dimentica, Anpi Fagnano Olona racconta Matteotti

Una serata per immergersi nella storia, grazie al racconto di cosa avvenne a Giacomo Matteotti e a un focus sulla Fagnano anni Venti. Appuntamento venerdì 31 maggio a Fagnano Olona con la Sezione Anpi con il professor Beppe Nigro e lo storico Mezzanzanica. Ingresso libero – Tutte le informazioni

VARESE – Sclerosi Multipla e terapie per combatterla, un convegno a Varese. Anche il Dott. Pietro Annovazzi e il Dott. Davide Nasuelli, specialisti di ASST Valle Olona, saranno tra i relatori protagonisti del convegno in programma per l’1 giugno – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

VIGGIÙ – La pietra di Viggiù: escursione alla Cava Giudici e visita al Museo dei Picasass. Sabato 1 giugno parte alle 14.30 da Viggiù l’escursione di Naturalis Insubria adatta anche a bambini e famiglie alla ex Cava Giudici seguita dalla visita al Museo – Tutte le informazioni

VARESE – Effetto farfalla in Chiusarella chiude il Bioblitz Lombardia 2024. Partenza da Bregazzana alle ore 14, sabato 1 giugno per un’escursione con le Gev nel Parco del Campo dei Fiori, monitorando fafalle tra Pian Valdès e la vetta del Chiusarella – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Un viaggio nella storia con “Ecosistema Valle del Lanza”. Domenica 2 giugno il ritrovo è al cimitero di Rodero per ripercorrere la storia, dai garibaldini alle trincee della frontiera nord risalenti alla prima guerra mondiale – Tutte le informazioni

SPORT

CALCIO – Calcio e amicizia: dodici squadre di “Pulcini” sul campo del Bosto. Sabato 1 e domenica 2 giugno va in scena a Capolago la “Bosto Young Pro Cup” dedicata ai giovanissimi calciatori nati tra il 2014 e il 2015 – Tutte le informazioni

LOZZA – Pronti per la quarta edizione della ‘Run4Fun’: sport, divertimento e solidarietà a Lozza. La corsa non competitiva organizzata dall’Associazione Genitori in occasione della festa di fine anno scolastico, è prevista per sabato 1 giugno alle ore 16.00 – Tutte le informazioni

BASKET UISP – Basket Uisp, weekend di finali a Malnate: Besozzo-Irish per il titolo assoluto. Tra sabato 1 e domenica 2 giugno al palasport di via Gasparotto le 10 partite decisive nelle varie categorie. Nelle due sere le gare decisive di Second League (Turbigo-Novara) e First League – Tutte le informazioni

CHE FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend dal 31 maggio al 2 giugno. Ad Angera la festa della Gido, ad Arona mostre e mercatini e a Baveno (se il tempo lo permetterà) arriva BaVinum – Tutte le informaziomi