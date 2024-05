Protax (Andrea Manenti) torna a Varese con il suo nuovo libro. Al TuMiTurbi la presentazione di “Glitch”

E’ il TuMiTurbi, storico locale e punto di riferimento della vita notturna alternativa di Varese, il luogo scelto dal varesino Andrea Manenti per presentare il suo nuovissimo e primo romanzo dal titolo “Glitch”, edito da “la nuova carne edizioni”.

Regista pubblicitario e musicista (l’Avversario, Downlouders, Plastik, Mind Drop, sono alcune delle band in cui lo abbiamo visto suonare dagli anni Novanta fino a qualche anno fa, a Varese), da quando si è trasferito a Roma si è dedicato all’arte solitaria e totalizzante della scrittura. Numerosi i suoi racconti editi sulle antologie del collettivo di avanguardia “la nuova carne”(si scrive in minuscolo), esordisce quest’anno con il suo primo romanzo proprio per questa neonata casa editrice. Il suo è l’unico esordio in mezzo ad autori affermati come il maestro dell’horror Alessandro Manzetti, l’esponente della beat generation Gianni De Martino, il premio Urania Sandro Battisti, il geniale Alessandro Pedretta, autore di “Milano di Merda” e Stefano Spataro, autore di CyberFreeJazz ed editore.

Glitch è un romanzo strano dalle tinte dark che segue le vicende di un ragazzo problematico che vive con la nonna in un quartiere dormitorio. Ma di notte Max è anche un artista dei graffiti, anonimo e nascosto nell’arte illegale del bombing, dei throw-up e dei “pezzi”, i coloratissimi graffiti in cui il passante si può perdere con lo sguardo. Sulle sue tracce, una setta di viaggiatori nel tempo sta cercando un graffito in particolare, il primo della serie storica dei capolavori dipinti dal “Maestro”, loro profeta e guida spirituale.

«È una piccola storia underground sulla quale ho lavorato per anni», dice Andrea, detto Protax dagli amici di Varese. «È praticamente un film, l’ho scritto per divertire il lettore e portarlo altrove per duecentoventi pagine».

Andrea si è sempre mosso come creativo, nella musica e nel video, pupillo di Silvio Raffo che, ricorda lo scrittore, di lui dice: “Era uno scrittore in pectore già quando lo avevo in classe. Piuttosto irrequieto, un po’ snob anche nel suo anticonformismo, perennemente svagato, dava l’impressione di essere sempre altrove. E in effetti lo era!”.

L’incontro, moderato da Francesco Tomassini, giornalista di Malpensa24, si terrà l’1 giugno, alle 18.15, per fare due chiacchiere con l’autore e fare un aperitivo con lui e il suo cocktail preferito: il Negroni.

Link:

Andrea su instagram www.instagram.com/l_avversario/

Sito dell’editore: Lanuovacarne.it

Glitch su Amazon https://amzn.eu/d/43YcSjz