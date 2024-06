Ad Albizzate una Tavola rotonda sull’accoglienza famigliare

L’evento è organizzato dall’Associazione Famiglie per l’Accoglienza di Varese con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto

L’Associazione Famiglie per l’Accoglienza di Varese, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, ha organizzato una tavola rotonda sul tema “L’accoglienza in azione” che si terrà sabato 15 giugno alle ore 18 presso l’oratorio San Paolo della Parrocchia Sant’Alessandro ad Albizzate.

La tavola rotonda mette a tema l’esperienza dell’accoglienza, che può essere praticata a livello personale, familiare e sociale e per questo motivo parteciperanno rappresentanti di realtà che operano sul territorio varesino e che vivono la dimensione dell’accoglienza in varie forme. Saranno presenti Luca Dal Ben, direttore della cooperativa Ballafon di Varese, Filippo Maroni, responsabile del progetto Happiness della parrocchia di San Vittore e Mauro Patelli, responsabile della sede di Varese dell’associazione Cilla. Oltre naturalmente ad Ambrogio Nicola, presidente delle Famiglie per l’Accoglienza di Varese.

La tavola rotonda si inserisce nell’ambito della Festa delle Famiglie che Famiglie per l’Accoglienza organizza ogni anno per festeggiare un anno di attività fatta di incontri, seminari, corsi sull’adozione e l’affido organizzati anche recentemente.

Per informazioni si può scrivere a segreteria.varese@famiglieperaccoglienza.it