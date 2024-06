Con Sos Malnate un corso gratuito per utilizzo defibrillatori per giovani dai 16 ai 34 anni

La frequenza al corso permette di ottenere l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (DAE) valida su tutto il territorio regionale per 2 anni

Sabato 29 giugno, dalle 14.30 alle 19.30 a Casa Grizzetti si terrà un corso gratuito per utilizzo defibrillatori per giovani dai 16 ai 34 anni organizzato da Sos Malnate.

La frequenza al corso permette di ottenere l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (DAE) valida su tutto il territorio regionale per 2 anni. Al termine del corso sarà rilasciata la certificazione d’idoneità all’uso del defibrillatore automatico.

Le normative ci impongono la presenza di massimo 6 corsisti per ogni istruttore. Chiediamo pertanto la massima puntualità ai corsisti che riserveranno il posto e di avvisare il prima possibile in caso di disdette in modo da poter garantire a qualcun altro la partecipazione.

Il corso è parte del progetto “Apprendisti talenti di futuro” finanziato da Regione Lombardia.

Iscrizioni (max 12 iscritti): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-blsd-per-uso-defibrillatore-919369728607