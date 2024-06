Alla biblioteca civica di Varese il libro “Tutto d’un fiato”, dialogo con lo spettro autistico di Michele Imperiali

L’appuntamento è per mercoledì 26 giugno alle 18 in Sala Morselli. Michele Imperiali dialogherà con Maurizio Ferrari, che ha curato la prefazione del libro

Mercoledì 26 giugno alle 18 nella sala Morselli della Biblioteca civica di Varese è in programma la presentazione del libro “Tutto d’un fiato. Un sognatore a faccia a faccia con lo spettro”(Vannini Editoria Scientifica), il primo libro di Michele Imperiali entrato nella collana Anffas “Uno per tutti e tutti per uno” .

Michele Imperiali dialogherà con Maurizio Ferrari, che ha curato la prefazione. Ingresso libero

“Tutto d’un fiato” è un dialogo immaginario tra un sognatore e lo spettro autistico che spazia tra il passato, il presente e il futuro di una questione complessa, offrendo non verità assolute ma prospettive e domande. L’autore è psicologo e psicoterapeuta; ha svolto un’intensa attività di docenza e pubblicato contributi su diverse riviste scientifiche e sociali. È stato alla guida di organizzazioni non profit della rete Anffas, con cui tuttora collabora.