Giugno ConVareseNews: dove trovarci a Varese e nel Varesotto

Giugno è un mese intenso con tanti appuntamenti, qui trovate quelli in cui siamo coinvolti o che sono organizzati da noi, come Glocal Farm, la tappa del 25 giugno a H-Farm Campus (TV), una delle realtà più innovative d’Italia, a pochi Km da Venezia per una full immersion dedicata a giornalisti e comunicatori, esplorando i settori dell’informazione, della formazione e dell’economia.

Il calendario di VareseNews è in continuo aggiornamento.

TUTTE LE DATE

(calendario in aggiornamento)

A Castiglione Olona candidati sindaci a confronto al Castello di Monteruzzo (martedì 4 giugno, alle 20.45 nella sala convegni del castello). Modera Mariangela Gerletti, giornalista di VareseNews con Matteo Inzaghi direttore di Rete55. – Tutto il programma

Sabato 8 giugno al Parco Pineta di Tradate

Sabato 8 giugno un incontro al Parco Pineta con gli scout di Tradate per parlare di criminalità organizzata nel territorio. Conduce l’incontro Orlando Mastrillo, giornalista di VareseNews.

Martedì 11 giugno alla Liuc di Castellanza

Martedì 11 giugno alle ore 17 e 30 si terrà la presentazione del libro “L’inafferrabile senso della vita” (Il pozzo di Giacobbe), scritto da Massimo Folador, docente Liuc e Liuc Business School. Partecipano all’incontro con l’autore Massimo Folador: Monica Giani, docente Liuc di economia aziendale don Omar Cappelli, Centro pastorale Piergiorgio Frassati. Modera: Michele Mancino, vicedirettore di Varesenews. – Tutto il programma

Mercoledì 12 giugno a Varese

Mediterranea sbarca a Varese. Mercoledì 12 giugno alle 21 in Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1) verrà presentato l’evento di presentazione di Mediterranea Saving Humans, Associazione di Promozione Sociale basata sull’attivismo internazionale, una piattaforma della società civile che dal 2018 compie un’azione non governativa di monitoraggio e soccorso di migranti, nel rispetto delle leggi internazionali del mare. – Tutto il programma

Venerdì 14 giugno a Germignaga, all’Ex-Colonia Elioterapica

Dal 14 al 16 giugno 2024 a Germignaga, all’Ex-Colonia Elioterapica si svolgerà il primo Salone del Libro e dell’Arte moldava. L’evento si apre con una roto tavola rotonda sul tema “La cultura e l’identità nel processo d’integrazione europea della Repubblica Moldova” che vedrà la partecipazione del Ministro della Cultura della Repubblica Moldova, del Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo di Milano e dell’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia. Modera Marco Giovannelli, direttore di VareseNews. – Tutto il programma

18 giugno, Comune di Varese, Salone Estense

Confesercenti, Cispel Lombardia organizza l’incontro “Il lavoro del futuro tra sfide e innovazione”. La giornalista di VareseNews, Stefania Radman modera il panel “Lo utility di domani: persone o professioni2. Ne discutono Maria Berardi, Responsabile sviluppo partnership di Randstad Research Claudia Peiti, Partner di REF Ricerche, Francesca Mazzarella, Direttore di Fondazione Utilitatis Direzione Generale area istruzione,formazione, lavoro di Regione Lombardia, Rappresentanto sindacale, CGIL/CISL/UIL, Yuri Santagostino, Presidente di Confservizi Lombardia.

Il 25 giugno Glocal Farm a H-Farm, Rovereto (TV)

Festival Glocal, il festival del giornalismo fa tappa a H-Farm per una full immersion dedicata a giornalisti e comunicatori, esplorando i settori dell’informazione, della formazione e dell’economia a H-Farm Campus (TV), una delle realtà più innovative d’Italia. – Tutto il programma