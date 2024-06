Alla Fiera dell’Est: Germignaga ospita il primo Salone del libro Moldavo in Italia

L’Associazione Italia-Moldova organizza dal 14 al 16 giugno 2024 a Germignaga, all’Ex-Colonia Elioterapica in Via Bodmer sul lungolago, il primo Salone del Libro e dell’Arte moldava: «Si tratta di un evento unico nel suo genere, mai organizzato prima in Italia – spiega Gian Luca del Marco, Presidente dell’associazione Italia-Moldova OdV –

La manifestazione, che abbiamo voluto chiamare “Alla Fiera dell’est” richiamando una nota canzone di Angelo Branduardi e sperando anche in una sua espansione, intende promuovere innanzitutto la conoscenza di un Paese, la Repubblica Moldova, su cui stiamo lavorando da oltre vent’anni: quest’evento la vuole raccontare attraverso il prisma della cultura ed in particolare della letteratura».

La comunità moldava in Italia è sempre più numerosa: ha circa 200.000 presenze, concentrate soprattutto in Lombardia, Veneto, Piemonte e Lazio. «Una comunità laboriosa e ben integrata, e che ha molti più punti in comune di quanto si pensi, come ad esempio le radici linguistiche latine – continua Del Marco -Quest’assonanza ha favorito da anni uno sviluppo della conoscenza della lingua italiana nella Repubblica Moldova e una tendenza per molti autori moldavi a tradurre le proprie opere letterarie in italiano. Sono perciò molti i casi di pubblicazione, da parte di case editrici italiane, di autori moldavi che spesso però non riescono a godere della giusta attenzione mediatica che meriterebbero. Da questa constatazione è nata l’idea di organizzare una Fiera del libro moldavo che abbia l’ardire di stimolare l’attenzione su questa parte di Europa ancora poco conosciuta dagli italiani».

«È un’avventura di conoscenza e dialogo – commenta la direttrice artistica del salone del Libro Olga Irimiciuc, docente di lingua e letteratura rumena alla scuola Europea di Varese, nonchè docente di lingua romena all’università dell’Insubria sede di Como – La Moldova non è un paese molto conosciuto e la conoscenza è necessaria. Ma è importante anche il dialogo: per questo abbiamo diviso la produzione letteraria in due parti: italiani che parlano della Moldova e moldavi che scrivono anche in italiano, puntando su libri di particolare pregio e autori significativi. Tra i protagonisti delle presentazioni, avremo per esempio anche un candidato al Nobel per la letteratura, Nicolae Nabijia. Tra gli autori italiani avremo Salvatore Giuffrida, giornalista del Corriere della Sera, che presenterà il suo libro sulla Moldova. Il filo conduttore della rassegna sarà la ricerca delle origini, estesa anche in tempi diversi: dalla parte storica a un futuro distopico, passando da un presente soprattutto legate all’emigrazione».

MOLTI GLI EVENTI COLLATERALI

Alle presentazioni librarie verranno affiancate inoltre diversi altri eventi, come ad esempio una mostra di pittura che vuole rappresentare l’essenza stessa della Moldova: un’esposizione di quadri paesaggistici raffiguranti le bellezze naturali ed urbanistiche di Chisinau, capitale moldava, ed una mostra di tappeti tradizionali moldavi, vero vanto del Paese, tanto da far parte del Patrimonio Unesco Mondiale.

Verrà inoltre presentata una particolare sfilata di camicie tradizionali moldave, anch’esse riconosciute e protette dall’Unesco, che si svolgerà in collaborazione con una scuola di danza locale e con la partecipazione della diaspora moldava.

Ci saranno anche momenti musicali in cui si esibirà una talentuosa violinista moldava residente sul nostro territorio. Vi sarà spazio, inoltre, per scoprire alcune peculiarità enogastronomiche dalla Moldova, che è uno tra i primi 10 Paesi al Mondo produttori di vino. Verrà infatti proposta un’apericena con specialità tipiche gastronomiche e degustazione di vini moldavi.

UNA TAVOLA ROTONDA ALLA SCOPERTA DELLE COMUNI RADICI EUROPEE

Il Salone sarà anche l’occasione per approfondire alcune tematiche di grande importanza e di attualità, e care ai moldavi: in particolare la loro appartenenza genetica alla famiglia europea, per cui stanno affrontando il percorso di integrazione con l’Unione, che verrà sottoposto a referendum nella loro nazione il prossimo ottobre. Per questo è stata organizzata una tavola rotonda sul tema “La cultura e l’identità nel processo d’integrazione europea della Repubblica Moldova” che vedrà la partecipazione del Ministro della Cultura della Repubblica Moldova, del Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo di Milano e dell’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia.

«I loghi che si vedono sulla locandina sono frutto di un lavoro di mesi, abbiamo convinto persone che non hanno avuto la mia stessa possibilità di vivere direttamente l’esperienza. Il fatto è che questo evento è davvero di grande valore – spiega Matteo Marchesi, sindaco di Sangiano, testimonial negli ultimi anni dell’associazione, più precisamente dopo un viaggio in Moldova – La Moldova ha una importante radice europea, che si scopre conoscendola: è, anche culturalmente, “da questa parte del blocco”».

UN EVENTO CHE GODE DI UN PATROCINIO EUROPEO E MOLTE COLLABORAZIONI

L’evento è patrocinato da molti importanti enti italiani e moldavi: Parlamento Europeo, Ministero della Cultura della Repubblica Moldova, Ministero Italiano degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Comunità Montana Valli del Verbano, Comune di Luino, Comune di Germignaga.

All’evento collaborano diverse associazioni come GIM (Gruppo Impegno Missionario) di Germignaga, la scuola di danza Alessandra De Grandi ASD di Luino, la Compagnia Teatrale “Quarta parete” di Biandronno, la Compagnia Teatrale “I Piott” di Angera, il Sistema Bibliotecario dei Laghi, Condividendo Poesia di Desio (MB).

Per tutte le news ed il programma: www.allafieradellest.org Per info e comunicazioni: mail segreteria@allafieradellest.org – telefono 3450919825