Musica e divertimento, torna la Notte Bianca di Mornago

Torna un classico di inizio estate a Mornago, la Notte Bianca: appuntamento per sabato 1 giugno a partire dalle 19,00 in Piazza Libertà.

Musica, cibo, intrattenimento sono le parole che accompagneranno, anche quest’anno, la “Notte Bianca” di Mornago. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, si terrà nel centro storico, nella zona antistante il palazzo municipale, dove saranno allestite per l’occasione diversi stand dove poter gustare del buon street food all’italiana (la foto è d’archivio e generica).

Lungo la via Sciesa saranno posizionati tavoli per gustare le prelibatezze preparate dai nostri preziosi volontari, a partire dai famosi arrosticini del Gruppo Alpini, senza dimenticare i panzerotti, il risotto, il pesce fritto e l’immancabile salamella e patatine.

Ci saranno scivoli gonfiabili, truccabambini e sculture di palloncini per i più piccoli e spettacoli musicali di intrattenimento con la musica di “Radio Village Network”, il gruppo musicale “7s8 settesotto” con musica anni 70-80-90.

«L’idea della “Notte Bianca” è nata per creare socialità e per far stare insieme le persone, dando vitalità al nostro centro storico. Il format è ormai consolidato e piace ai mornaghesi, così come testimoniato dai risultati delle scorse edizioni – affermano gli organizzatori dell’evento – questo a dimostrazione che Mornago sa andare avanti in quel percorso di socialità, collaborazione ed unione delle associazioni nonché tra bambini, giovani e adulti».

La fattiva collaborazione tra diverse associazioni è la ricetta per la buona riuscita della manifestazione a cui parteciperanno e lavoreranno alcune realtà associative del comune quali: Polisportiva Vinago, Gruppo Alpini, il Gruppo Protezione Civile di Mornago, gli Amici dell’oratorio di Mornago e Associazione Genitori oltre a numerosi altri volontari.

Per tutta la serata sarà presente uno stand dell’associazione italiana diabetici FAND, dove sarò possibile sottoporsi ad uno screening gratuito per facilitare una diagnosi precoce del diabete.

Va inoltre ricordato che nella giornata successiva alle ore 11,30 “Festa della Repubblica” si svolgerà la cerimonia di consegna della costituzione ai neo diciottenni sempre in Piazza Libertà alla presenza del Corpo musicale Mornaghese.