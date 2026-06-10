Nasce il canale whatsapp ufficiale del Comune di Mornago

L’Amministrazione Comunale di Mornago ha attivato il nuovo Canale WhatsApp ufficiale del Comune, uno strumento moderno, semplice e immediato pensato per migliorare la comunicazione istituzionale e garantire una diffusione sempre più efficace delle informazioni di interesse pubblico.

“Attraverso il nuovo canale sarà possibile ricevere direttamente sul proprio smartphone avvisi di pubblica utilità, comunicazioni istituzionali, aggiornamenti sulle attività amministrative, informazioni relative a eventi e iniziative del territorio, scadenze importanti ed eventuali comunicazioni di emergenza” – si spiega in comunicato .

“L’attivazione del servizio rappresenta il risultato di un percorso condiviso all’interno del Consiglio Comunale. La proposta, avanzata dal gruppo consiliare di minoranza, è stata infatti accolta con spirito costruttivo e senso di responsabilità dall’intera assemblea, ottenendo il voto favorevole unanime di maggioranza e minoranza”.

“Un passaggio che assume un significato particolare perché dimostra come il confronto democratico possa tradursi in azioni concrete a beneficio dell’intera comunità. La condivisione degli obiettivi e la volontà comune di migliorare i servizi rivolti ai cittadini hanno consentito di superare le appartenenze politiche, valorizzando il dialogo e la collaborazione istituzionale”.

A supporto dell’attivazione del canale, il Consiglio Comunale ha inoltre approvato uno specifico regolamento che ne disciplina l’utilizzo, garantendo trasparenza, correttezza, imparzialità e coerenza nella diffusione delle comunicazioni istituzionali.

«Accogliamo con grande soddisfazione questa iniziativa – dichiara il Sindaco Davide Tamborini – perché rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di avvicinamento tra Comune e cittadini. Oggi più che mai è fondamentale che le informazioni pubbliche possano raggiungere le persone in modo rapido, chiaro e accessibile. Il fatto che questa proposta sia stata sostenuta e approvata all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale testimonia la capacità delle istituzioni locali di lavorare insieme quando l’obiettivo è il bene della comunità. Al di là dei ruoli e delle appartenenze, prevale la volontà comune di offrire un servizio utile ai cittadini e di favorire una partecipazione sempre più consapevole alla vita amministrativa del nostro paese».

Il nuovo Canale WhatsApp rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, favorendo una comunicazione più diretta, tempestiva e capillare, in grado di raggiungere la popolazione attraverso uno degli strumenti oggi maggiormente utilizzati nella vita quotidiana.

I cittadini possono iscriversi gratuitamente al Canale WhatsApp ufficiale del Comune di Mornago attraverso il seguente link. L’attivazione del canale si inserisce inoltre in un più ampio progetto di potenziamento della comunicazione istituzionale promosso dall’Amministrazione Comunale. Nelle prossime settimane saranno infatti installate sul territorio nuove bacheche elettroniche informative che consentiranno di ampliare ulteriormente la diffusione di avvisi, notizie, eventi e comunicazioni di interesse pubblico, raggiungendo in maniera ancora più efficace l’intera popolazione.

“Informare significa creare comunità. Condividere le informazioni significa rendere ogni cittadino partecipe della vita del proprio paese, costruendo giorno dopo giorno un legame più forte tra istituzioni e territorio. Con il nuovo Canale WhatsApp e le future bacheche elettroniche, Mornago compie un ulteriore passo verso una comunicazione moderna, inclusiva e sempre più vicina ai cittadini. – dichiara l’Assessore alla Comunicazione, Simona Romano- Questa iniziativa nasce dalla volontà di rendere l’informazione comunale sempre più accessibile, tempestiva e capillare, affinché ogni cittadino possa sentirsi parte attiva della vita della nostra comunità”.