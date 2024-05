Basket Uisp, weekend di finali a Malnate: Besozzo-Irish per il titolo assoluto

Due regioni, sei province, oltre 200 squadre iscritte e – accanto ai senior – anche un’attività giovanile e femminile. Il boom dei campionati di basket di UISP Varese è sotto gli occhi di tutti e vivrà il suo momento conclusivo e più importante tra sabato1 e domenica 2 giugno a Malnate, giorni e sede delle finali di tutti i tornei che fanno capo alla sezione varesina dell’associazione.

Ben dieci le partite in programma nella kermesse organizzata al palazzetto di via Gasparotto, scelto come campo unico di tutte le finali: quattro i match previsti al sabato tra le 14,30 (under 12) e le 21,30 (Second League), sei quelli di domenica quando si comincia alle 9,30 del mattino con gli under 14 per terminare con la gara per il titolo più importante, quello della First League.

A contendersi il trofeo principale del basket UISP saranno i campioni in carica dei Besozzo Horses e gli sfidanti dell’Irish Venegono che si sono qualificati all’atto conclusivo eliminando in semifinale rispettivamente LSG Gavirate (in due gare) e Pirates Travedona (alla bella: 87-76). La palla a due è prevista alle 21,15 di domenica a chiudere l’intero weekend di canestri. La sera prima (21,30) lo spareggio tra Turbigo e Novara, vincitrici di Second League e già promosse nel massimo torneo.

In entrambe i giorni sarà attivo uno stand gastronomico per permettere a giocatori e tifosi di assistere alle gare in programma senza sosta. Di seguito il programma completo delle partite.

SABATO 1

(14,30) Under 12: Lentate Groane – Cassano Magnago

(16,45) Under 13: Daverio – Omegna

(19,00) Under 13 femm.: Pro Patria – Accademia VCO

(21,30) Second League: Turbigo – Novara Basket

DOMENICA 2

(9,30) Under 14: Beavers Borgomanero – Novara Basket

(11,15) Under 15: Turbigo – Appiano Gentile

(14,00) Under 16: Casorate – Lentate Groane

(16,15) Under 17: Omegna – Villaguardia

(18,30) Under 18: Novara Basket – Lonate Ceppino

(21,15) First League: Besozzo Horses – Irish Venegono