Un pomeriggio con le api: al Parco Pineta l’evento dedicato agli “impollinatori”

Domenica 2 giugno il Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta a Tradate ospiterà un evento dedicato al ruolo fondamentale che api e altri insetti impollinatori, come bombi e farfalle, svolgono nella nostra vita quotidiana. Dalle 14 alle 18, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a giochi, esplorazioni e numerose attività educative pensate per grandi e piccini.

Secondo gli ultimi dati della FAO, il 90% delle specie vegetali dipende dall’impollinazione degli insetti, mentre oltre il 75% delle colture alimentari e del nostro cibo si basa sul loro prezioso lavoro. Tuttavia, api e altri impollinatori sono minacciati da diversi fattori, tra cui l’agricoltura intensiva, le monocolture, l’uso eccessivo di fitofarmaci e la diffusione di piante ibride povere di polline.

L’evento offre una varietà di attività per scoprire e apprezzare il mondo degli impollinatori. Gli esperti dell’Apicoltura Varesina saranno presenti per introdurre i partecipanti al meraviglioso mondo delle api, svelando segreti e curiosità di questi insetti indispensabili. Nel frattempo, i più piccoli potranno contribuire alla costruzione del nuovo Bug Hotel del Centro Didattico, un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’Istituto Oikos, che mira a creare rifugi per vari insetti utili.

Tra le attività proposte, un laboratorio STEAM dal titolo “Impollinatori da non credere!” promette di sorprendere i partecipanti, rivelando che non solo api e farfalle svolgono il fondamentale compito di impollinare, ma esistono numerosi altri esseri viventi specializzati in questo ruolo. Inoltre, un laboratorio didattico inviterà i bambini a esplorare la natura del parco attraverso attività manuali con carta e forbici, mentre un divertente test aiuterà i visitatori a scoprire quale tipo di impollinatore si cela in loro, mettendo alla prova le loro doti di orientamento nella scelta dei fiori preferiti.

Una delle novità più interessanti dell’evento è l’EcoPlanetario, che offre un viaggio alla scoperta dell’acqua, elemento vitale per la Terra e il nostro pianeta. Sin dai tempi antichissimi, l’acqua ha avuto un valore simbolico e la nostra vita è strettamente legata a essa. Il viaggio nell’EcoPlanetario, con partecipazione gratuita previa prenotazione in loco, inizia con l’esplorazione dell’acqua sulla Terra per poi condurre i partecipanti nello spazio, alla ricerca di altre forme di acqua. Parte del progetto “Green it up!”, sostenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, questo laboratorio è organizzato in collaborazione con il Parco Pineta e AstroNatura Cooperativa Sociale.

Durante le domeniche di apertura del Centro Didattico, i visitatori potranno anche partecipare a visite guidate all’Osservatorio Astronomico e al Sentiero della Magia del Bosco, scoprendo così le meraviglie del cielo e della natura circostante. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.centrodidatticoscientifico.it.

L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione sul sito nella sezione biglietteria. Si invita inoltre a lasciare l’auto presso l’Area di Sosta con parcheggio di via ai Ronchi e a raggiungere il Centro Didattico con una breve passeggiata di 700 metri, promuovendo così salute e riduzione dell’inquinamento. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia lieve, mentre in caso di condizioni meteo particolarmente avverse sarà rinviato a data da destinarsi.