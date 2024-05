Eventi per bambini nel weekend del 31 maggio, 1 e 2 giugno tra Varese e provincia

Feste e laboratori a tema coinvolgono bambini e famiglie in questo weekend in cui dovrebbe tornare a splendere un po’ di sole. Castello Cabiaglio si trasforma nel Paese dei Bambini, Lozza si tinge di arcobaleno per la ColorRun che festeggia la fine della scuola, mentre al Castello di Castiglione Olona si sperimentano laboratori di panetteria e Il Parco Pineta a Tradate offre attività sugli insetti impollinatori.

Non mancano escursioni per chudere il Bioblitz al Chiusarella o per scoprire il mondo della pietra di Viggiù tra cave e Piccasass.

EVENTI

CASTELLO CABIAGLIO – Due giorni di festa tra vicoli e cortili del borgo di Castello Cabiaglio che nel weekend torna ad essere Il paese dei bambini. Si comincia sabato pomeriggio dalle 16 con giochi, laboratori e musica e si prosegue domenica con il Mercato del Giusto iNperfetto – Qui tutto il programma

CASTIGLIONE OLONA – Picnic, laboratori per grandi e piccini e musica dal vivo per la 4^ edizione di Pane in Castello venerdì 31 maggio, 1 e 2 giugno al Castello di Monteruzzo – Qui il programma

TRADATE – La nuova giornata di porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta è dedicata alle Api e agli altri impollinatori, con una serie di laboratoir, giochi e attività dedicate a grandi e piccoli – Scopri qui come partecipare

MORNAGO – Musica e divertimento, torna la Notte Bianca di Mornago. Stand gastronomici, giochi per bambini e tanto intrattenimento, nella notte più amata dai mornaghesi – Tutte le informazioni

MALNATE – Una giornata di Festa alla scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone, sabato 1 giugno con panini e divertimento per tutta la comunità – L’evento

GORLA MINORE – Le celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica avranno come protagonisti gli studenti del Consiglio comunale dei Ragazzi che, dopo una serie di laboratori con Anpi, distribuiranno semi ai cittadini presenti e daranno vita a un’esibizione musicale – L’articolo

GERMIGNAGA – Sabato sera la Pro Loco propone Riflessi sul Tresa, uno spettacolo suggestivo e gratuito di luci galleggianti alla foce del fiume, con stand gastronomico nell’area feste del Boschetto – Scopri di più

ESCURSIONI

VARESE – Sabato pomeriggio l’escursione Effetto farfalla chiude il Bioblitz Lombardia 2024 sui sentieri del Parco del Campo dei Fiori. Partenza da Bregazzana alle ore 14 per monitorare e censire fafalle tra Pian Valdès e la vetta del Chiusarella – L’iniziativa

VIGGIÙ – È dedicata alla scoperta della Pietra di Viggiù l’escursione in programma sabato pomeriggio alla Cava Giudici con le guide di NaturalisInsubria. a seguire visita al Museo dei Picasass allestito nelle suggestive scuderie di Villa Borromeo – Come partecipare

TRIVERO – Otto imperdibili appuntamenti all’Oasi Zegna, più precisamente alla Conca dei Rododendri, dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva avvolti dalla bellezza della natura – Scopri di più

SPORT

LOZZA – È tutto pronto per la quarta edizione della Run4Fun, la corsa non competitiva organizzata dall’Associazione Genitori sabato 1 giugno alle ore 16. Una manifestazione fatta di sport, divertimento e solidarietà in occasione della festa di fine anno scolastico – Come partecipare

CALCIO – Calcio e amicizia: dodici squadre di “Pulcini” sul campo del Bosto. Sabato 1 e domenica 2 giugno va in scena a Capolago la “Bosto Young Pro Cup” dedicata ai giovanissimi calciatori nati tra il 2014 e il 2015 – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue dino al 15 giugno la preima edizione del Caronnese Summer Fest: 75 partite per 9 categorie di calcio giovanile – Tutte le informazioni

GIOCHI

GERMIGNAGA – Sabato pomeriggio al parco Il Boschetto Giorgia Vanessa Colombo propone ai bambini e alle loro famiglie Giochi musicali per crescere con laboratori di drum circle. Gli strumenti saranno forniti interamente dalla conduttrice dei laboratori. Partecipazione gratuita – Qui tutti i dettagli

VARESE – Domenica 2 giugno al Sacro Monte, alle ore 11 e alle ore 16, uno speciale percorso-gioco guidato da Archeologistics sarà dedicato ad alberi e fiori di Casa Pogliaghi per le famiglie con bambini – Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

VENEGONO SUPERIORE – Venerdì pomeriggio la piazzetta della Biblioteca di Venegono Superiore ospita Una vita da Farfalla, lettura animata a cura di progetto Zattera Teatro. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Letture di pane e farina sabato mattina al parco Milani con gli attori di Progetto Zattera Teatro. La zuppa di sasso, Hansel e Gretel e Io mi mangio la luna tra le favole proposte per l’evento organizzato dalla Biblioteca di Busto. Partecipazione libera e gratuita – Scopri di più

TRADATE – Racconti intorno al fuoco al Parco Pineta con “Storie di allunaggi e missioni spaziali”. Miti, leggende, misteri e curiosità della scienza raccontati intorno a un focolare, sotto il tepore di una coperta e con una bevanda calda tra le mani nel buio della notte – Tutte le informazioni

CASSINA RIZZARDI (CO)– Per la rassegna Terra e Laghi 2024 domenica pomeriggio in piazza Pellico va in scena “Il Gatto senza stivali”, unoriginale rivisitazione della favola classica di Perrault – Lo spettacolo

BRIGNANO GERA D’ADDA (BG)– Domenica pomeriggio il cortile di Palazzo Visconti ospita La Bella e la Bestia, spettacolo comico d’ attore sul tema della diversità con Arianna Rolandi, testo e regia di Silvia Priori di Teatro Blu, per la rassegna itinerante Terra e Laghi 2024 – Leggi qui

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – La libraia Laura Orsolini questa settimana consiglia ai ragazzi il nuovo romanzo di Luca Azzolini – suo autore preferito per il genere fantasy – intitolato La cattura storie, mentre ai bambini propone l’abo illustrato Missione polline, ricco di rivelazioni, anche per mamma e papà – Scopri le recensioni

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – Compie 3 anni lo Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio, nato per finanziare le attività di sostegno alla genitorialità promosse dall’associazione. La festa di Buon compleanno si celebra sabato mattina dalle 9.30 alle 12 nel negozio di via Raffaello – L’iniziativa

VALCERESIO – L’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con gli 11 comuni della Valceresio propone ai genitori con figli fino a 6 anni di compilare un questionario per conoscere bisogni e aspettative delle famiglie e raccogliere così dati utili a migliorare dei servizi per l’infanzia in valle – Scopri qui come partecipare

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – Come svecchiare una scuola che non sta al passo con la società? Essere all’avanguardia non è una questione di tablet e lavagne interattive. Per stare al passo la scuola dovrebbe cambiare priorità e metodo per lezioni, prove e compiti – Leggi qui

PER TUTTI – – Cosa fare nel weekend