Festa della Repubblica, a Gorla Minore arrivano emozioni con il Consiglio comunale dei Ragazzi e la distribuzione di semi ai cittadini

Si sono preparati con attenzione e cura, seguendo gli insegnanti a scuola, ma anche le educatrici e i volontari di Anpi Gorla Minore che, con loro, hanno parlato di storia, ma anche di diritti e futuro.

Adesso sono pronti a regalare emozioni ai loro concittadini, con un approfondimento che lascerà il segno.

I membri del Consiglio comunale dei Ragazzi di Gorla Minore saranno i veri protagonisti delle celebrazioni del 2 giugno in paese. La Festa della Repubblica sarà impreziosita dalla loro presenza e da ciò che condivideranno con i loro concittadini.

A questa data – segnata in rosso sul calendario – sono arrivati dopo un percorso attento e consapevole sul significato di questa ricorrenza, arricchito da nozioni storiche e momenti di riflessione.

In particolare, il CCR si è soffermato sulla rilevanza del diritto al voto, proprio a partire dal Referendum del 1946 che sancì la vittoria della Repubblica e in cui fu permesso alle donne di votare per la prima volta. Tra gli altri temi trattati, il prossimo voto dei cittadini europei e la figura di Sandro Pertini, presidente a cui è dedicata la piazza in cui si terrà parte della cerimonia del 2 Giugno.

Alcuni momenti dei laboratori con Anpi con focus storici e anche una divertente caccia al tesoro nel parco

Tutti argomenti in cui sia le educatrici, che i volontari di Anpi Gorla Minore, che hanno lavorato a stretto contatto con i ragazzi, li hanno trovati attenti e interessati. Saranno dunque i piccoli gorlesi a rendere emozionante la celebrazione della Festa della Repubblica.

Durante l’evento, inoltre, verranno donati ad ogni gorlese presente dei semi, quale simbolo di partecipazione attiva alla vita del paese.

Per concludere la mattinata, i talentuosi allievi di ContemporaneaMente Danza regaleranno un momento di danza che chiuderà la celebrazione.