L’addio a Mariagrazia: “Portava la gioia, ricordiamola col sorriso”

Celebrare la vita nella sua pienezza, ogni giorno, vivendo con gioia, portando il sorriso anche nelle difficoltà. Questo ha lasciato Mariagrazia Brovelli, la giovane di Angera, scomparsa lo scorso 24 maggio in un incidente stradale, nel cuore di chi l’ha conosciuta. Il senso della vita, che appare così offuscato in questa giornata, è stato il filo che accompagnato le preghiere e i ricordi nel giorno dell’ultimo saluto alla giovane.

Non è bastata la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta ad accogliere tutti gli amici e i conoscenti che hanno voluto essere presenti in questa giornata portando un abbraccio e un conforto al papà di Mariagrazia, Luigi, al fratello e ai parenti colpiti da questo immenso dolore e una preghiera alla mamma, Cecilia, scomparsa pochi mesi fa.

I funerali sono stati concelebrati da don Pietro Bassetti e don Valentino Venezia, sacerdoti di Angera che ben conoscevano Mariagrazia e l’impegno sempre pronto per il prossimo. Una testimonianza di gioia che è stata ricordata con una marcia allegra suonata sul sagrato della chiesa dai corpi musicali di Angera, Ispra e Caravate. “Ringraziamo Dio per averci donato Mariagrazia” ha detto don Pietro. E così gli amici hanno ricordato quel dono: “Ci aiuterai a trovare i sorriso, come facevi sempre e sarai sempre nel nostro cuore”.