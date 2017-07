Bricoman rinuncia alla riqualificazione al Ponte di Vedano

Cartiere Sottrici Binda di Vedano Olona

Nuovo colpo di scena per la riqualificazione del Ponte di Vedano: Bricoman rinuncia all’investimento nell’area dismessa ex Sottrici. L’annuncio arriva direttamente dalla società e sul campo rimane quindi il solo investimento da parte di Decathlon, per cui non si è ancora chiuso l’iter in Regione Lombardia. I due progetti avevano seguito un iter burocratico separato, con due differenti conferenze dei servizi in Regione Lombardia, ma di fatto viaggiamo insieme per poter effettuare una completa riqualificazione dell’area ex Sottrici. Resta da capire, quindi, cosa succedere al progetto Decathlon, per cui era attesa una decisione entro il prossimo gennaio.

«In relazione alle ipotesi di insediamento di un negozio Bricoman nell’ex area della Cartiera Sottrici al Ponte di Vedano – si legge nella nota diffusa da Bricoman -, l’Azienda precisa che non è in corso alcuna trattativa per l’acquisto dell’area e che da tempo sono venute meno le condizioni per portare avanti questo progetto di sviluppo. In particolare, ad oggi, gli accordi preliminari con la proprietà sono scaduti e non è in essere alcuna trattativa per l’acquisizione dell’area».

Le cause di questa decisione sembra siano da ricercare nell’allungamento dei tempi e nella mutata condizione economica: «La situazione del mercato è molto mutata rispetto a quando, ormai molti anni fa, era stata valutata la nuova apertura e non permette più di effettuare un tale investimento – proseguono dalla società -. Naturalmente l’area di Varese resta di elevato interessante per l’azienda e non è detto che in futuro non possano profilarsi nuove opportunità maggiormente sostenibili. Bricoman sottolinea il proprio apprezzamento per la disponibilità e la professionalità incontrata nelle varie amministrazioni locali nel corso delle occasioni di confronto».