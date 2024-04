Tra le nuove opere Anas anche il “peduncolo di Vedano” e la Variante 341 a Samarate

Ci sono anche diverse opere stradali tra Varesotto e Milanese, tra quelle inserite nel nuovo Contratto di programma tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato dal Cipess, il comitato interministeriale per la programmazione economica.

Per il Varesotto in particolare sono presenti due opere che sono state a lungo al centro del dibattito: da un lato il “peduncolo di Vedano” atteso da molti, dall’altro la Variante alla Statale 341, molto contestata a Samarate per l’impatto ambientale sui boschi nella zona di Malpensa, un’area già molto segnata da infrastrutture e logistica.

Le diciannove nuove infrastrutture viabilistiche hanno un valore complessivo di 319 milioni di euro, oltre a 120 milioni di euro per la manutenzione dell’esistente.

La Variante Statale 341 autostrada A8-Samarate-Vanzaghello-Malpensa

Vengono inseriti due diversi “stralci” del tracciato della Variante 341, nuova strada che “raddoppia” il collegamento tra A8 e la superstrada 336 di Malpensa (con allaccio a tratto già realizzato, a Vanzaghello)

Per la precisione si tratta del “1° stralcio tra il Km 6+500 ed il Km 8+844”, per valore di 233.870.065 euro, opera già appaltata.

Il “2° stralcio tra il Km 0+000 ed il Km 6+500″ha invece valore di 366.778.125 euro, a cui sono stati “già assegnati 2.500.000 euro”. L’opera è considerata “appaltabile” nel 2025.

Quest’opera è da tempo oggetto di discussione e dibattito anche politico sul territorio di Samarate, per l’impatto ambientale sulla fascia di boschi che separa Samarate e frazioni dalla vicina Busto.

Il “Peduncolo di Vedano Olona”

Viene inserito anche il cosiddetto “peduncolo di Vedano Olona”, il collegamento tra il “Ponte di Vedano” e la Statale 342 Briantea che va verso Como.

Quest’opera consentirebbe di deviare il traffico di attraversamento dei due abitati di Vedano e Malnate. Per questo l’opera era fortemente sostenuta dal territorio: poche settimane fa i sindaci avevano festeggiato l’avvio della progettazione.

Il nuovo ponte sul Ticino tra Oleggio e Lonate Pozzolo

Pur formalmente inserito nel programma Anas per il Piemonte, è rilavante anche per la Lombardia anche il nuovo ponte sul Ticino tra Oleggio e Lonate Pozzolo, sostitutivo dello storico ponte in ferro ottocentesco.

È un intervento di cui si parla da moltissimo tempo, delicato anche perché s’inserisce nella valle del Ticino e in una zona con molte infrastrutture (canali industriale e Villoresi, centrali elettriche).