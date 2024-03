Il Peduncolo tra Vedano e Malnate è realtà: partita la progettazione da parte di Anas

Il Peduncolo di Vedano finalmente diventa realtà: durante l’incontro di oggi pomeriggio per la pianificazione degli interventi sulla rete stradale del territorio in Provincia di Varese, è stato annunciato il tanto atteso finanziamento per la riprogettazione del Peduncolo di Vedano.

“Una grande soddisfazione – dice la sindaca di Malnate Irene Bellifemine – dopo 5 anni di colloqui, incontri e sforzi congiunti, insieme al sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio, abbiamo finalmente ottenuto l’avvio della progettazione di un’opera cruciale per la sicurezza dei nostri cittadini. Grazie alle numerose interlocuzioni con il presidente Attilio Fontana e l’assessora alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Terzi, si è potuto dar vita a questo progetto, che mira a separare il traffico locale da quello di passaggio, migliorando la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti”.

La prima idea per trovare un’alternativa alla Briantea risale agli anni ’70: un numero significativo di incidenti, anche mortali, hanno flagellato le due comunità. “Incidenti – puntualizza Bellifemine – causati dal traffico, che su questa strada raggiunge anche i 30.000 veicoli al giorno”. La soddisfazione è palpabile nelle parole della sindaca, che spiega come questo annuncio rappresenti “un grande successo, frutto di un intenso lavoro di squadra che ha coinvolto anche i comuni limitrofi di Vedano Olona e Binago, la Provincia, la Camera di Commercio e tutti gli stakeholder coinvolti nei tavoli di lavoro. Ringrazio anche i prefetti di Varese e Como perché, durante l’apertura dei lavori per la rotonda di piazza Vittorio Veneto, hanno sottolineato il ruolo strategico della Briantea a livello sovracomunale e interprovinciale, e della necessità di trovare un’alternativa a questa arteria per deviare il traffico pesante e di passaggio”.

Nel pomeriggio Bellifemine ha avuto anche un colloquio con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Mi ha confermato che il progetto di fattibilità è già in corso da parte di Anas, e da qui seguirà il progetto definitivo esecutivo. La previsione è quella di un arco temporale di circa un anno e mezzo per l’indizione del bando di gara e l’avvio del cantiere – dice Bellifemine – Fontana ha anche sottolineato che spetterà al Ministero delle Infrastrutture individuare le fonti di finanziamento per la realizzazione del Peduncolo”.

Bellifemine tiene particolarmente a ringraziare il presidente Fontana perché, spiega, “Questo successo dimostra che non c’è bisogno di appartenere allo stesso schieramento politico per poter lavorare insieme e ottenere risultati concreti per il bene comune”.