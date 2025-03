Cresce il doposcuola dell’oratorio di Malnate, “Servono altri volontari”

Il servizio di doposcuola offerto dalla Parrocchia di Malnate è sempre stato un punto di riferimento importante per le famiglie malnatesi, che possono così affidare i propri bambini a persone che li possono seguire con dedizione e impegno.

Dopo qualche anno di calo, dovuto anche al Covid, il servizio è ripartito di slancio e gli alunni seguiti sono passati da 11 a 56, solo per la scuola primaria. Il vero oro di questo servizio sono i volontari: in totale 35. Si va dalla più giovane, una studentessa di 16 anni, al più anziano di 93 anni. Un servizio quasi “uno a uno” per seguire al meglio ogni piccolo studente.

«Sono stati proprio i volontari – spiega don Alessandro Sacchi – che hanno scelto di portare avanti il servizio e si sono messi in gioco. Grazie al loro impegno oggi possiamo garantire a 56 bambini il supporto allo studio tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18. I volontari sono gestiti da un consiglio del doposcuola, con un referente per i diversi aspetti, anche di calendario. Abbiamo anche uno “Spazio medie” per 17 ragazzi che vengono seguiti con l’aiuto della cooperativa Totem. Come cornice di tutto questo progetto c’è la figura di Don Milani come esempio da seguire».



«È stato creato patto educativo con la scuola – commenta il parroco, don Giuseppe Lazzati – per capire come aiutare al meglio lo studente. Le insegnanti quindi possono anche segnalare qualche soggetto da seguire. Per far ripartire questo importante servizio c’è stato un grande lavoro di volontariato ma anche di grande impegno della comunità con una serie di collaborazione per migliorare gli spazi esistenti. Non si può perdere la passione educativa e con il passaparola è uscita questa bella proposta che ha permesso alla comunità di mettersi in gioco. La provvidenza si è fatta vedere attraverso l’impegno collettivo. I volontari sono encomiabili, qualcuno ci perde il tempo, a volte anche la testa».

«Ora – prosegue don Alessandro – vogliamo allargare ancora di più il cerchio dei volontari per dare sempre maggior supporto ai ragazzi. Cerchiamo aiuto soprattutto per lo spazio medie. Perciò se qualcuno fosse disponibile dalle 16.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì per dare una mano a questa bellissima esperienza, lo aspettiamo. Non servono competenze particolari, solo il volere di stare con un gruppo di ragazzi e i mettersi in gioco».

Scrivete se siete interessati a don Alessandro: 3663825741