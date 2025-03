A Malnate una domenica di “Special Basket”

Grande appuntamento di basket domenica 9 marzo: sul parquet del palazzetto dello sport di Malnate ci sarà l’evento Special Basket 2025. Il torneo, organizzato da Malnate Sport a.p.d., sarà un’entusiasmante competizione di basket che vedrà sfidarsi cinque squadre formate da ragazzi con disabilità relazionali e intellettive.

Protagonisti della giornata, oltre alla Malnate & Sport, la squadra formata dai ragazzi de “La Finestra”, anche il Gast di Reggio Emilia, la Senza Limiti di Torino e due squadre da Trento.

Il programma delle partite:

– Ore 11: Malnate VS Gast

– Ore 12: Senza Limiti B VS Trento B

– Ore 13: Gast VS Senza Limiti B

– Ore 14: Trento A VS Trento B

– Ore 15: Malnate VS Trento A

Una giornata per promuovere i valori dello sport e dell’inclusione.