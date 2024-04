Musica e riflessioni con gli studenti per il 25 Aprile a Vedano Olona

Il 25 Aprile a Vedano Olona vedrà come protagonisti gli studenti e il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

Due gli appuntamenti in programma. Mercoledì 24 aprile alle 10 ci sarà alle scuole medie una rappresentazione con la partecipazione di studenti e docenti. In serata, alle 21 in Sala consiliare, il concerto “Virtuosismi tra flauto e pianoforte” con Gaetano di Blasi al pianoforte e Alessandro Longhi al flauto. In programma musiche di Bach, Mozart, Donizetti, Schuman, Chopin e Poulenc.

Giovedì 25 aprile, nel 79° anniversario della Liberazione, cerimonia pubblica al Monumento ai Caduti al Parco Spech. Il ritrovo alle 10,15 con l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro. Seguiranno la preghiera per la Pace con il parroco don Gianluca Tognon, il saluto del sindaco Cristiano Citterio, le riflessioni sul 25 Aprile a cura del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e un’esibizione musicale degli allievi dei corsi di musica della Filarmonica Ponchielli.

A chiudere la mattinata l’intervento di Giacomo Caielli a nome dell’Anpi provinciale e un aperitivo a cura della sezione Anpi Basso Sankara.

L’ intera celebrazione avrà l’accompagnamento musicale della Filarmonica Ponchielli.