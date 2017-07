Carroponte, la settimana tra musica e cinema

Milky Chance in concerto al Carroponte (inserita in galleria)

Gli appuntamenti al Carroponte di Sesto San Giovanni:

Da lunedì 17 a giovedì 20 luglio

Carroponte prosegue il suo cammino verso la sostenibilità, un percorso che coinvolge pubblico, famiglie e bambini in iniziative all’insegna del rispetto per l’ambiente. Dal 17 al 20 luglio, per quattro serate Free Water. Acqua gratis e libera dalla plastica, verrà sospesa la vendita di acqua in bottiglia e valorizzato il consumo di acqua di rete. Un’iniziativa, realizzata in collaborazione col Gruppo CAP, che grazie alla Casa dell’Acqua e agli erogatori messi a disposizione del pubblico di Carroponte durante tutta la stagione, intende favorire la promozione della sostenibilità dei consumi e degli usi della preziosa risorsa. La campagna di liberazione dell’acqua si presenta anche come l’occasione di registrare la prima traccia del Responsible Box, un vecchio juke-box modificato e programmato a favore della sostenibilità, contatore e contenitore online dei risultati delle iniziative eco-friendly di Carroponte. Grazie al supporto degli esperti di AREA Ridef, infatti, verranno contabilizzati i consumi e i risparmi registrati nel corso delle attività selezionate. Durante le 4 date di Free Water, infatti, grazie al divieto di vendita di acqua in bottiglia e alla valorizzazione del consumo di acqua di rete, potrà essere compensato l’impatto sull’ambiente in termini di CO2 equivalente del consumo elettrico di audio, video e luci delle serate. Il compito del Responsible Box sarà quello di registrare la prima traccia di sostenibilità di Carroponte proprio in occasione dello svolgimento della campagna di liberazione dell’acqua! Borracce e brocche saranno messe a disposizione del pubblico dal Gruppo CAP, a seguito del versamento di una caparra di 5 Euro che potrà essere recuperata fine serata una volta restituita la borraccia (www.carroponte.org/carroponte-green)

CONCERTI

Martedì 18 luglio

Simona Severini +Erica Romeo Free Water

Due voci femminili si succedono sul palco di Carroponte. Si tratta di Simona Severini e Erica Romeo. Erica è una cantautrice che ha iniziato a scrivere canzoni nell’adolescenza e da lì non ha mai smesso di ricercare nuove ispirazioni, muovendo i suoi primi passi nella musica tra Torino, Dublino eMilano, sempre con la sua chitarra in mano. Simona è una cantante e cantautrice dalla formazione poliedrica, influenzata dal pop, dal jazz e dalla musica rinascimentale. Passa da canzoni di sua composizione a rivisitazioni di brani scelti tra le arie di Monteverdi e Brian Eno, mantenendo sempre una forte matrice folk e un approccio molto personale. Il suo stile è un crossover originale che mescola generi e atmosfere differenti. Sul palco, dunque, una serata illuminata da due universi musicali femminili per un doppio appuntamento ricco di magia.

Inizio concerto: 21.30

Ingresso gratuito

Mercoledì 19 luglio

Black Beat Movement Free Water

Opening: Junior Sprea

Il collettivo alternative soul fondato a Milano nel 2012 porta a Sesto San Giovanni la sua instancabile energia live. Quella stessa energia che lo ha portato a esibirsi in oltre trecento concerti in quattro anni, aprendo anche i live di artisti importanti come Julian Marley, Africa Unite, Sud Sound System, Clementino o The Bluebeaters. Naima Faraò (voce), Jacopo Boschi (chitarra, cori), Luca Javier Bologna (basso, synths, effects), Nico Roccamo (batteria, percussioni), Luca Specchio (sassofono), Dj Agly (scratches) e Fabio Visocchi (tastiere), ovvero i Black Beat Movement, mescoleranno sul palco sonorità nu soul e hip hop con un approccio e un songwriting sperimentale. Ad aprire la serata, le sonorità reggae/dancehall di Junior Sprea.

Inizio concerto: 21.00

Ingresso gratuito

Giovedì 20 luglio

Nobraino Free Water

Opening: Kaufman

I Nobraino arrivano a Carroponte con il tour che sta portando per tutta la penisola il loro ultimo disco, 3460608524. Un titolo che è anche un numero di telefono, operativo dall’avvio del tour lo scorso dicembre. Sono i membri del gruppo a rispondere alle chiamate, una comunicazione diretta, senza intermediari, nata dal desiderio di riappropriarsi di spazi di socialità vera. Si tratta del lavoro più “definito” dell’intera produzione dei Nobraino. Un disco maturo in cui la band di Riccione ha evitato la connotazione del singolo brano in favore di un sound generale dell’opera. Gli strumenti mantengono il loro suono naturale, senza distorsioni e riverberi: un atteggiamento live che i Nobraino portano anche sul palco, durante il loro concerto.

In apertura, i Kaufman, quattro musicisti uniti dall’amore per gli Smiths, che rende il nome dal comico surreale e stralunato Andy Kaufman.

Inizio concerto: 21.30

Biglietti in prevendita: 10 € + ddp

Biglietti in cassa: 12 €

Venerdì 21 luglio

New York Ska Jazz Ensemble

La New York Ska Jazz Ensemble torna in Italia con tutta la sua energia e fa tappa a Carroponte venerdì 21 luglio. Si tratta di un progetto creativo dallo stile unico, che trova la sua dimensione nel live show dei suoi musicisti eterogenei. Multiculturale, aperto, con unsound che spazia dallo ska reggae, dalla dancehall al rocksteady, il collettivo porta sul palco di Sesto San Giovanni i suoi ritmi incalzanti, che contagiano il pubblico coinvolgendolo in balli scatenati.

Inizio concerto: 21.30

Ingresso gratuito

Domenica 23 luglio

Kenny Wayne Shepherd

Tra i chitarristi blues più prestigiosi di sempre, Kenny Wayne Shepherd torna in Italia con la sua band per un imperdibile appuntamento estivo a Carroponte, nell’ambito di Bloom in Blues. Kenny Wayne Shepherd è ormai diventato sinonimo di uno strumento e di un intero genere musicale, punto di riferimento tra i chitarristi blues rock. Nel corso della sua carriera ventennale il chitarrista della Lousiana ha affermato la sua popolarità, riportando in auge l’interesse a livello mondiale nei confronti del blues.

Inizio concerto: 21.30

Biglietti in prevendita: 25 € + ddp

Biglietti in cassa: 25 €

CINEMA

Lunedì 17 luglio

Paterson di Jim Jarmusch Free Water

Paterson vive in una cittadina di cui porta lo stesso nome, nel New Jersey, con la moglie Laura e il Cane Marvin. Ogni giorno guida l’autobus per le vie della città, ogni sera porta fuori il cane e beve una birra nel pub dell’isolato. Appunta umilmente le sue poesie su un taccuino, che porta sempre con sé. Proprio il dono di uno sguardo poetico sembra essere ciò che lo eleva da una routine di luoghi e azioni uguali a se stesse, sottilmente angoscianti. Paterson è un poema in sé, un viaggio nei meccanismi della scrittura in versi e nel rapporto tra parola e immagine. Jim Jarmusch non racconta la storia di un genio incompreso, racconta di un dono che ha il potere di cambiare ognicosa, quello di uno sguardo particolare sul mondo.

Inizio proiezione: 21.30

Ingresso gratuito

Lunedì 24 luglio

Fino all’Ultimo Respiro di Jean Luc Godard

Michel Poiccard, ladro etruffatore, mette a segno un colpo a Marsiglia e si mette in fuga con un’automobile rubata dove rinviene una pistola con cui uccide un poliziotto per non essere arrestato. Tornato a Parigi per affari, ritrova Patricia, una studentessa americana di cui si era innamorato e con cui vorrebbe fuggire in Italia. Le rivela pian piano la sua condotta delinquenziale e le fa capire che la sogna al suo fianco anche come complice della sua vita spericolata. Lei, pur ricambiando l’amore, cerca di allontanarsi da Michel perché lo ritiene troppo sfrenato. Michel, nonostante sia braccato dalla polizia, continua la sua vita all’ultimo respiro rubando soldi e auto, ma Patricia alla fine decide di denunciarlo. Inseguito dalla polizia, Michel viene colpito da un proiettile e muore proprio sotto gli occhi della ragazza.

Inizio proiezione: 21.30

Ingresso gratuito

SERATE SPECIALI

Sabato 22 luglio

Holi Summer Festival + 1 Hour

Accoppiata vincente per la festa di sabato 22 luglio a Carroponte: Holi Summer Festival incontra 1 Hour – ogni ora una festa diversa. Holi è un festival dedicato ai colori, all’amore e all’uguaglianza, una giornata indimenticabile per colorarsi lanciando in aria polveri colorate ed esprimere la propria libertà. Maglietta bianca d’obbligo. Alla musica, invece, pensa 1 Hour, format innovativo che propone una festa diversa con dj differenti ogni 60 minuti. In programma il rockabilly vintage di Lollipop, i successi trash & revival di 80s Never Die, l’indie-rock di Megarock Party – All Rock Hits, i ritmi latini e hip hop di YouRReggaeton, la dance anni Novanta di Megamix – 90s partty, per arrivare alle hit del decennio scorso con 2000 Dance.

Inizio serata: 18.00

Ingresso Gratuito

BAMBINI

Domenica 23 luglio

Laboratorio per bambini: la Tartaruga

Un laboratorio per aiutare i bambini a sviluppare fantasia, creatività e abilità manuali con l’utilizzo di materiali di riciclo. Con il fondo di una bottiglia e una piccola sagoma di cartone ibambini possono decorare una bellissima tartaruga.

Inizio laboratori: 18.30

Ingresso gratuito