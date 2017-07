L’8 luglio tutta Biandronno in festa

Foto varie

Lo scorso primo luglio è stato presentato da tutte le associazioni di Biandronno l’evento che si terrà sabato 8 luglio dalle ore 18.00.

I cortili saranno occupati dalle molteplici associazioni con le più svariate attività. Ci saranno cortili con pieces teatrali e letture di racconti riguardanti il lago a cura delle associazioni teatrali (“Viaggiatorinsogno”e “Insieme in allegria”, difesa personale e arti marziali con Cygnus Aikido, conferenze di arte e filosofia sull’estetica,mostre di fotografie che hanno coinvolto le donne di Biandronno, musica nei cortili con Accademia S.Agostino e Filarmonica Biandronno, giochi per bambini a cura del Comitato genitori scuole Biandronno e calcio di strada(con Asd S.Lorenzo), concerto bandistico della Filarmonica Biandronnese e per il Circolo Culturale “De Biandronn” Cori tradizionali.

Non mancheranno gli stand gastronomici, che accompagneranno i visitatori nelle corti del paese. Con la trippa del Gruppo ALPINI, e la “risottata” finale ad opera della Pro Loco con una padella gigante, Un percorso culturale e gastronomico che culminerò in serata con una sfilata di moda a cura dell’associazione GEA.

Le modelle saranno donne di Biandronno che per una sera diventeranno le protagoniste sfoggiando abiti di Kaleydos show room Varese.

La serata verrà seguita in diretta da Radio 2 Laghi Sesto Calende.

Le associazioni hanno voluto dare vita ad una antica tradizione di paese, dove la gente si sentiva parte di un territorio e si riuniva sotto lo stesso campanile.

Un messaggio di grande respiro che non mancherà di lasciare un ricordo nel cuore di tutti quelli che visiteranno Corte Circuito.

Il comitato organizzatore