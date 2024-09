Convalidato l’arresto al cinquantenne che ha distrutto il bar in piazza del tribunale a Varese

Ubriaco, forse “fatto”, comunque fuori di sé tanto da aggredire i presenti e sfasciare il dehors del bar che si trova uscendo dal tribunale, sulla sinistra. Un quarto d’ora di follia terminato con le manette ai polsi di un cinquantenne, peraltro ignoto alle forze dell’ordine, che sono dovute intervenire nel tardo pomeriggio/sera di ieri, venerdì, con parecchie unità fuori dal tribunale di Varese, in piazza Cacciatori delle Alpi.

Alla fine, si sono contate sei auto di servizio che hanno faticato non poco a frenare l’energumeno.

L’uomo è stato portato in questura in stato d’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e questa mattina, venerdì, è finito in aula con rito direttissimo. Le accuse che gli vengono mosse sono di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale: fortunatamente nessuno degli agenti intervenuti ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Contestualmente, il questore di Varese ha disposto il foglio di via obbligatorio dal capoluogo.

Ma cosa è successo nella serata di venerdì? E perché? La prima domanda si risolve con le istantanee di quei minuti di follia: il cinquantenne italiano che dà in escandescenze, forse ubriaco o alterato da sostanze, prende di mira i tavolini del bar, le sedie e la credenza utilizzata per il servizio esterno. All’uscita dal tribunale, il carabiniere di servizio e un componente della vigilanza privata vengono investiti da invettive e colpi che volano a destra e a sinistra.

La chiamata al 112 conclude la scena di follia. Sul movente del fatto, nessuno è in grado di rispondere. Non ci sono spiegazioni razionali per l’accaduto. L’uomo non sembra essere noto agli uomini delle Volanti. Le misure prese comunque sono state disposte affinché il fatto non si ripeta.