“Tra Sacro e Sacro Monte”, come raggiungere la terrazza del Mosè

Si apre domani, giovedì 6 luglio, la rassegna Tra Sacro e Sacro Monte. In scena alle 21, sulla Terrazza del Mosè, ci sarà Umberto Orsini con “Il Grande Inquisitore”, tratto da “I Fratelli Karamazov” di Fëdor Dostoevskij.

In occasione di una delle principali iniziative che si svolgono al Sacro Monte il Comune di Varese in sinergia con l’azienda dei trasporti pubblici ha predisposto il servizio di navette gratuito che potranno essere utilizzate per raggiungere il borgo e assistere agli spettacoli in programma per Tra Sacro e Sacro Monte.

Saranno previste tre corse serali speciali che partiranno dalla zona dello stadio/palasport, comodissima per l’ampio numero di parcheggi a disposizione. I pullman partiranno dalla fermata di via Manin/angolo via Valverde (dall’altro lato della strada rispetto al palazzetto) alle 19.10, 19.50 e 20.30, con l’invito ai passeggeri a distribuirsi equamente tra le tre corse onde evitare sovraffollamenti. Saranno inoltre effettuate le fermate di Sant’Ambrogio, bivio Velate (via Sella), piazzale Montanari (Prima Cappella), via Fincarà (bivio stazione di monte) e ovviamente piazzale Pogliaghi (cima Sacro Monte).

La Terrazza del Mosè potrà essere raggiunta poi a piedi percorrendo via Del Ceppo dove è stato predisposto un percorso esclusivamente pedonale. Per il ritorno, proprio da piazzale Pogliaghi partiranno corse alle ore 23.00, 23.35 e 00.10. Domani e nelle altre occasioni legate a Tra Sacro e Sacro Monte, il servizio di navette sarà gratuito.

“Abbiamo attivato anche quest’anno il servizio di navette gratuite per consentire a tutti di partecipare comodamente all’importante rassegna culturale di Tra Sacro e Sacro Monte – spiega l’assessore alla Mobilità Andrea Civati – Già l’anno scorso, a pochi giorni dal nostro insediamento, potenziammo il servizio di trasporto pubblico e lo abbiamo fatto anche per altri eventi importanti. L’anno scorso i varesini presero letteralmente d’assalto le navette e speriamo che anche quest’anno i cittadini possano apprezzare l’impegno di questa amministrazione, in collaborazione con l’azienda Autolinee Varesine, nel favorire l’accessibilità al borgo con il trasporto pubblico”.

L’ingresso agli spettacoli di Tra Sacro e Sacro Monte è libero e gratuito. Informazioni su www.trasacroesacromonte.it