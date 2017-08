Arriva l’Alzheimer Fest

alzheimer fest gavirate

Dall’1 al 3 settembre si terrà a Gavirate il primo Alzheimer Fest.

Non è un errore: si chiama proprio Alzheimer Fest. Normale restare sorpresi, leggendo due parole che raramente si trovano insieme.

Alzheimer Fest, come l’Oktober Fest di Monaco di Baviera: forse con meno birra ma con più abbracci, cibi gustosi, buona musica, artisti, scrittori, malati, sani, familiari, operatori amorevoli, medici senza camici, esperti senza powerpoint.

Un week-end lungo fatto di incontri, esperienze e (anche) dolce far niente. Un piccolo viaggio per chi raramente riesce a spostarsi: insomma una vera festa nazionale dell’Alzheimer.

Con la certezza che ciascuno porterà qualcosa, da ogni angolo di mondo, e che ogni arrivo sarà un regalo per tutti.

Media Partner sarà il Corriere della Sera e con l’AIP, l’Associazione Italiana di Psicogeriatria, come partner scientifico e la società PLS a curare l’organizzazione.

Le opere di Maurizio Cattelan faranno da apripista alla festa: l’artista di fama internazionale insieme a Clet Abraham che ha inventato il simbolo del buffo Mister Alzeimer, che sorride e ricorda a tutti che dimenticare (l’H in una parola, un volto, una persona) non impedisce alla gente di continuare a vivere.

Le persone con demenza e i familiari che vengono all’Alzheimer Fest possono contare su un’organizzazione che vede al primo posto il loro benessere: cosi ci sarà il servizio di bus navetta per gli spostamenti dall’albergo ai luoghi dove si svolgono gli eventi, un centro “nursery” con medico e operatori a cui rivolgersi per qualsiasi difficoltà, personale specializzato pronto a intervenire e risolvere problemi nei vari momenti/luoghi della manifestazione.

«Andare all’Alzheimer Fest non significa aggiungere un problema alla lista (già lunga) delle difficoltà quotidiane. All’opposto: vuol dire aggiungere un po’ di serenità e tornare a casa ricaricati».



Infine, ci saranno i panini millenari di Angera: domenica 3 settembre e chi vorrà potrà cimentarsi con le mani in pasta e l’olio di gomito

