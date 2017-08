Arriva il venerdì di fuoco: temperature fino a 39 gradi

il sole all'orizzonte

Sarà una giornata bollente quella di venerdì 4 agosto. Le temperature dovrebbero raggiungere l’apice di questa ondata di calore, la più intensa dell’estate ma non solo. Perché le previsioni indicano che le temperature massime dovrebbero raggiungere il massimo storico del caldo record del 2003.

LA PREVISIONE

Secondo il centro geofisico prealpino quindi venerdì le temperature a Varese e nell’area prealpina toccheranno i 36 gradi, mentre scendendo verso la pianura padana la colonnina di mercurio salirà fino ai 39 gradi. Una situazione simile a quella che si registrerà anche sabato con una previsione che ricalca il venerdì. Caldo che sarà ancora più opprimente per via dell’afa. I tassi di umidità in questi giorni stanno facendo registrare valori molto alti, intorno al 40%. E questo certo non aiuta.

Il caldo non è solo un fastidio, ma anche un pericolo a causa degli elevati livelli di ozono che si registrano in giornate come queste. Proprio per questo è sconsigliato fare attività fisica o esporsi nelle ore più calde. Tutte le informazioni su questo gas possono essere reperite sulla scheda di Arpa cliccando qui.

QUANDO FINIRA’

Domenica. In questa giornata è infatti previsto un primo cedimento dell’anticiclone che sta trasportando aria calda dall’Africa fino a mezza Europa. Il cedimento innescherà temporali sulle Alpi con le piogge che si spingeranno fino alla pianura. L’anticiclone poi si indebolirà ulteriormente fino alla metà della prossima settimana che dovrebbe porre definitivamente fine all’ondata di caldo almeno al Nord e parte del Centro. Continuerà invece il caldo al Centro Sud.

I DATI STORICI

Ma nel frattempo i dati registrati dal Centro Geofisico Prealpino testimoniano come il riscaldamento globale sia evidente anche dalle nostre parti. Questo è il grafico della temperatura media di agosto registrata a Varese.

“La temperatura è passata da una media di 20.6°C negli anni sessanta ai 24.0° degli anni più recenti. Quasi 3,5°C in 50 anni -scrive il Centro nel suo report-. Certamente ha pesato il caldo record del 2003. In quell’anno le temperature medie di agosto furono di ben 27.1° con una massima assoluta il giorno 11 di 36.0° (che rischiamo di superare domani o venerdì). Agosto 2003 non è però il mese più caldo, poiché è stato superato recentemente da luglio 2015 che ha fatto misurare una media di 27.8°C. La giornata più calda risale però al 21 luglio 1983 con 36.5°C. La temperatura minima più alta risale invece al 7 luglio 2015 con 25.4°C”