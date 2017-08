Controlli nel luinese: un arrestato e due denunciati

Proseguono, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza estiva disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Varese, i controlli dei carabinieri della Compagnia di Luino, finalizzati a garantire un’estate sicura a residenti e villeggianti.

I fine settimana sono caratterizzati, come di consueto, da un notevole afflusso nelle zone lacuali di turisti stranieri, in gran parte tedeschi e olandesi, e italiani, provenienti non solo dalla Provincia di Varese, ma anche da quelle di Como, Milano e Verbania.

Il particolare contesto che ne consegue ha reso pertanto necessario rafforzare l’azione di contrasto ai furti in abitazione nonché i controlli delle principali arterie stradali, per garantire la sicurezza dell’intenso flusso veicolare.

Durante i controlli sono stati fermati 24 veicoli e identificate 55 persone: una persona è stata arrestata, due sono state denunciate.

I carabinieri della stazione di Marchirolo hanno arrestato un 36 enne domiciliato a Cunardo, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Varese. l’uomo deve scontare la pena di due anni, tre mesi e ventinove giorni di reclusione, per tentata rapina, rapina e porto abusivo di armi, commessi a Varese l’8 e l’11 febbraio scorsi. L’arrestato è stato condotto ai Miogni.

I carabinieri di Laveno Mombello hanno denunciato un 19 enne di Caravate, noto alle Forze dell’Ordine, il quale, fermato a Cittiglio nel parcheggio del supermercato “Carrefour”, è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari privi di sim card, di cui non giustificava il possesso, uno dei quali risultato provento di furto con destrezza commesso, poche ore prima, a Laveno Mombello, a danno di uno studente diciottenne residente a Leggiuno. I cellulari sono stati sequestrati.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile luinese hanno denunciato invece un 44 enne luinese, responsabile di aver guidato il proprio motoveicolo in stato di ebbrezza. L’uomo inoltre guidava con patente di guida sospesa, poiché in attesa di revisione. Il motoveicolo è stato sequestrato.