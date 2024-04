“Co_Te_Sto”: da Luino e Cunardo un progetto contro il disagio giovanile

Mercoledì 24 aprile a Luino e giovedì 2 maggio a Cunardo vanno in scena (dalle 15 alle 18,30) due eventi con cui prenderà il progetto “Co_Te_Sto”, finanziato dalla Regione Lombardia, che ha l’obiettivo di curare e aumentare le iniziative mirate al contrasto del disagio giovanile.

Il programma, di cui il Piano di Zona di Luino è capofila, è realizzato in collaborazione con la cooperativa “Lotta contro l’Emarginazione” e da “Totem”, che promuove iniziative di sostegno alle nuove generazioni. Co_Te_Sto vuole fornire risorse e supporto ai ragazzi in situazioni di svantaggio.

Gli appuntamenti di Luino (al Parco Ferrini) e a Cunardo (al Parco Mencarelli e al Parco Formentano) rappresentano un punto di partenza con l’idea di espandere le attività anche nei comuni limitrofi durante i prossimi due anni.

L’obiettivo è quello di fornire agli adolescenti e ai giovani risorse e strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane e sviluppare competenze che favoriscano il loro benessere e la loro inclusione sociale. Attraverso una serie di attività mirate (si va dallo sport all’arte, dalla musica alla… merenda), il progetto mira a promuovere l’autonomia, l’empowerment e la coesione sociale tra i giovani della comunità.

«Eventi di questo genere rappresentano un’opportunità unica per le comunità di Luino e Cunardo di unirsi e sostenere attivamente i giovani del territorio» è il parere dell’assessore luinese al sociale, Elena Brocchieri. «Il più largo consenso e la coesione sono fondamentali per la sua buona riuscita. Questo progetto si aggiunge ai molti altri in contrasto al disagio giovanile, presenti sul territorio e nelle scuole».

