Il folklore torna a Cunardo

Torna anche quest’anno a Cunardo il Folklore, ma sotto una forma leggermente diversa rispetto agli anni precedenti e a come si era abituati. L’estate Cunardese, infatti, inizierà ufficialmente con una serata dedicata alle tradizioni, ai costumi e alla musica popolare internazionale, grazie al gruppo folkloristico “I Tencitt”.

La serata si svolgerà giovedì 3 luglio, alla Baita del Fondista a Cunardo e ospiterà un gruppo folkloristico proveniente dalla Spagna e uno proveniente dalla Polonia.

Il programma prevede alle ore 19.00 l’apertura dello stand gastronomico con specialità “Pici Cacio e Pepe”, realizzati con pasta fresca, oltre ai gustosi dolci per i più golosi e alle frittelle. Il tutto sarà accompagnato da un ben fornito servizio bar attivo per tutta la serata.

Dalle ore 21.00 inizierà lo spettacolo con l’esibizione del gruppo “Lodz” della Polonia e a seguire il gruppo “Villa de Alhama” dalla Spagna, i quali allieteranno con le loro danze, musiche e i coloratissimi costumi tradizionali.

La realizzazione della serata è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione con il gruppo folkloristico “Manghin e Manghina” di Galliate (NO), che ospiterà i due gruppi per tutta la settimana all’interno del “19° Raduno Folkloristico Internazionale”.

“Quest’anno purtroppo non siamo riusciti ad organizzare il Festival Internazionale del Folklore al completo, come negli anni scorsi, per svariate difficoltà logistiche – dichiara il Presidente Mirko Barili –. Stiamo però lavorando all’edizione 2026, con l’obiettivo di ristrutturare completamente la manifestazione e di inserire molteplici novità, al fine di renderla più attraente, spettacolare e al passo con i tempi”.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.tencittcunardo.com e sulla pagina Facebook ufficiale ITencitt o scrivendo all’indirizzo mail gruppotencitt@libero.it / locandina