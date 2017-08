Dal Varesotto allo Utah per batter il record di velocità in moto sul lago salato di Boneville

Foto varie

Daniele è partito dalla provincia di Varese con una Gilera 50 Touring degli anni ’70 smontata e imballata in una cassa di legno. La direzione del suo volo è San Francisco in California, per poi fare rotta verso il lago salato di Bonneville nello Utah.

Nei bagagli, questo varesino appassionato di motociclismo, ha messo tutta la sua ambizione perché l’obiettivo è tosto: battere il record del mondo di velocità del Bonneville Speedway, il circuito ricavato sul lago, nella categoria Modificati Parzialmene Carenati: quello attuale è di 82.590 Miglia/h (132.916 Km/h).

Lui si chiama Daniele Restelli e insieme al suo team di amici ha coltivato un sogno così intensamente da riuscire a trasformarlo in realtà.

Un gruppo di amici con teste ed esperienze diverse che in una piccola officina hanno dato vita al piccolo prototipo con la quale restelli tenterà il record. Il motore è stato sostituito da uno raffreddato a liquido di età più recente, mantenendo però cilindrata e casa costruttrice come da regolamento.

La location è spettacolare: il circuito di Boneville è molto famoso, negli sport motoristici, per i record assoluti di velocità su terra che vi sono stati conquistati ed alcuni veicoli, per rendergli onore, ne portano il nome, ad esempio una motocicletta Triumph o una vetture della Pontiac, spiega Wikipedia.

La sfida è pronta e i varesini contano i giorni che mancano: l’ora x è in occasione della Speed Week, dal 12 al 18 agosto.