Oltre 5,5 milioni di euro per sistemare dodici scuole

cantiere lavori scuola gallarate

Oltre 5 milioni e 600.000 euro stanziati per lavori di straordinaria amministrazione in 12 edifici scolastici di competenza della Provincia di Varese.

I fondi sono giunti dal Ministero dell’Istruzione per realizzare interventi di adeguamento normativo antincendio e di adeguamento normativo strutturale.

Le opere dovranno essere aggiudicate entro un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello schema di Decreto ministeriale riferito al Dl 50/2017 art. 25.

Elenco scuole e tipologia di intervento:

 Liceo Classico Cairoli di Varese, manutenzione straordinaria (infissi, tinteggiature, sistemazione impianti elettrici) e adeguamento antincendio (manutenzione uscite di emergenza e impianti tecnologici) – 200 mila euro a cui si aggiungeranno altri 11.000 euro per sistemazione solai e adeguamento strutturale della sede di via Dante.

 Isis Pont di Gallarate, manutenzione straordinaria (infissi, tinteggiature, sistemazione impianti elettrici) e adeguamento strutturale – 760 mila euro.

 Isis don Milani di Tradate, opere di sistemazione strutturale alle facciate – 450 mila euro.

 Isis Newton di Varese, manutenzione straordinaria (infissi, tinteggiature, sistemazione impianti elettrici), adeguamento strutturale – 700 mila euro e completamento adeguamento antincendio 905 mila euro.

 Liceo scientifico Sereni di Luino, adeguamento strutturale dei solai – 190 mila euro.

 Scuola Media Dante, manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale dei solai – 140 mila euro.

 Ipsia Ponti di Gallarate, adeguamento strutturale dei solai 165 mila euro.

 Isis Facchinetti di Castellanza, manutenzione straordinaria infissi e adeguamento antincendio – 800 mila euro.

 Ite Tosi di Busto, manutenzione straordinaria e opere strutturali 500 mila euro e completamento adeguamento antincendio 200 mila euro.

 Isis Verri di Busto, completamento adeguamento antincendio – 140 mila euro a cui vanno aggiunto 370.000 euro per manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale della sede di via Torino.

«Grazie a questi finanziamenti possiamo ora effettuare una serie importante di interventi, già programmati e che hanno una grande importanza per mantenere elevati gli standard qualitativi e di sicurezza delle scuole di nostra competenza – ha dichiarato il Consigliere provinciale all’Edilizia scolastica Carmelo Lauricella – Ora il nostro impegno è quello di concludere le progettazioni esecutive relative alle opere da eseguire entro la fine dell’anno. Restiamo in attesa di conoscere la pubblicazione in Gazzetta dello schema di decreto al fine di sapere l’annualità di riferimento degli stanziamenti, potenzialmente spalmabili sul triennio 2017- 2018 e 2019».