Pro Patria – Caronnese 3-0. Ai tigrotti la prima Coppa Unet

Foto varie di calcio

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

È la Pro Patria ad aggiudicarsi la prima edizione della Coppa Unet, superando 2-0 la Caronnese con le reti di Le Noci e Santana. Il gran caldo non ha permesso ritmi di gioco alti e spettacolo, ma la squadra di Javorcic ha dimostrato buone trame; sembra invece più indietro, nonostante nel primo tempo abbiamo fatto discretamente. Buonissimi i segnali d’intesa mostrati dal due d’attacco Le Noci – Santana, con il primo autore del primo gol e dell’assist per il raddoppio messo a segno proprio dal capitano.

FISCHIO D’INIZIO – La Pro Patria si schiera con un 3-5-2 con Guadagnin in porta, Colombo, Molnar e Ugo a formare la linea arretrata. A centrocampo Cottarelli e Chiarion sono gli esterni, Pettarin il regista, Disabato e Gazo gli interni. In attacco spazio a Santana e Gucci. Non in lista Pedone, Mangano e Bortoluz, acciaccati. Per la Caronnese di mister Aldo Monza, uno degli ex della gara, 4-3-3 con l’altro ex, Gionta, tra i pali. In difesa De Angeli e Giudici sono i centrali, Marconi a destra, Ferrara a sinistra. In mediana Mantovani è il palymaker, affiancato da Roveda e Parisi, mentre in avanti Massaro è la punta centrale supportato da Corno e Villanova.

LA PARTITA – Il gran caldo non permette alle due squadre di giocare su ritmi particolarmente alti, ciononostante le due formazioni provano a mettere in pratica le giocate studiate dai rispettivi allenatori. Nei primi minuti l’unico acuto è rossoblu: un tiro dalla distanza di Parisi al 5’ che termina di un metro sopra la traversa. Prima di rivedere un altro tiro bisogna aspettare il 33’, sempre di marca Caronnese. Mantovani su punizione centra la porta ma non sorprende Guadagnin. La risposta della Pro Patria arriva al 31’ con uno splendido servizio di Santana per Gucci, che non riesce però a superare Gionta calciandogli addosso. Il primo tempo di chiude con una conclusione di Mantovani che non va lontana dall’incrocio dei pali e con un destro di Disabato che si spegne sul fondo.

Qualche cambio all’intervallo, soprattutto per la Pro Patria, mentre Aldo Monza non rivoluziona la sua Caronnese. Parte meglio la squadra di Javorcic, che nei primi 10’ si fa vedere prima con due conclusioni dalla distanza, prima con Le Noci, poi con Colombo, ma in entrambi i casi la palla sorvola la traversa. Il gol del vantaggio arriva al 18’, con Le Noci svelto a buttarsi su un retropassaggio sbagliato della difesa della Caronnese e mettere in rete a portiere fuori causa. Il raddoppio arriva al 21’con Santana che di destro mette all’angolino servito benissimo da Le Noci. La gara si addormenta sul 2-0 e non regala più emozioni. Nel finale c’è però il tempo per Le Noci di siglare il 3-0 e la personale doppietta con un tocco ravvicinato.

TABELLINO

Pro Patria – Caronnese 3-0 (0-0)

Marcatori: al 18’ st e al 45′ st Le Noci (PP), al 21’ st Santana (PP).

Pro Patria primo tempo (3-5-2): Guadagnin; Colombo, Molnar, Ugo; Cottarelli, Disabato, Pettarin, Gazo, Chiarion; Santana, Gucci.

Pro Patria secondo tempo (3-5-2): Guadagnin (dal 25’ Monzani); Scuderi (dal 40′ Agosti), Zaro, Colombo (dal 25’ Molnar); Veroni (dal 35’ Maggiore), Gazo (dal 25’ Disabato), Mozzanica, Arrigoni, Galli; Santana (dal 25’ Ghioldi), Le Noci. All.: Javorcic.

Caronnese primo tempo (4-3-3): Gionta; Marconi, De Angeli, Giudici, Ferrara; Roveda, Mantovani, Parisi; Corno, Massaro, VIllanova.

Caronnese secondo tempo (4-3-3): Maimone; Parisi, De Angeli, Giudici (dal 30’ Galletti), Marconi (dal 15’ Compagnone); Puccio, Mantovani (dal 5’ Pesce), Baldo; Corno (dal 30’ Cominetti), Massaro (dal 15’ Costa), Villanova (dal 10’ Bamba). All.: Monza.

Note: giornata calda e serena, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 5-1; Ammoniti: Disabato, Gazo per la Pro Patria; Marconi, Puccio per la Caronnese. Recupero: 3’ + 3’. Spettatori: 500 circa.