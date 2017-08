Zazzi ispira, Longobardi segna: prima vittoria per il Varese

varese calcio 2017 2018

Prima vittoria estiva per il Varese di Iacolino che sceglie la partita con coefficiente maggiore per ottenere il primo successo. A Masnago il match winner contro la Giana Erminio (girone A di Serie C) è Longobardi: il bomber campano sigla l’unica rete al 6’ della ripresa e consegna il meritato successo a una formazione biancorossa apparsa concentrata e precisa lungo tutto l’arco dei 90’.

Bene tutti i reparti, con sottolineatura positiva per il centrocampo, capace di creare tanto gioco e pure in bello stile, vista la qualità dei vari Monacizzo, Magrin e Palazzolo. E vista la vena di un Federico Zazzi apparso in grande condizione mentale, tecnica e fisica: il giovane fantasista è – secondo noi – il migliore in campo, e non è un caso che sia proprio lui l’autore dell’assist per il gol di Longobardi.

Per il resto, da annotare l’assenza (prevista) dell’altra punta d’esperienza, Molinari, per i postumi di un infortunio e l’esordio del paraguaiano in prova Lopez, che si è ben espresso nello scampolo di gara a lui concesso. Qualche minuto anche per Simonetto, al rientro da un leggero infortunio, mentre dal mercato arriva un’altra notizia importante: pare fatta per l’ingaggio dell’inverunese Repossi, velocissimo uomo di fascia, che potrebbe migliorare ulteriormente un Varese già apparso brillante.

PRIMO TEMPO

Buon Varese nella prima parte di gara: a cadenza regolare i biancorossi si rendono pericolosi dalle parti di Sanchez. Al 5’ Longobardi, servito in area, non inquadra la porta, contrastato dal difensore. Al 10’ c’è un’azione prolungata del Varese, con Zazzi riprende il pallone fuori area dopo una prima ribattuta e trova un sinistro rasoterra fuori di pochi centimetri. Giunti al quarto d’ora tocca ancora a un caparbio Longobardi che trova un corner su deviazione di Bonalumi.

A questo punto gli ospiti iniziano a macinare gioco: al 18’ e al 22’ il veterano Bruno conclude due volte a lato. Ma è l’altro grande vecchio, Pinardi, a sfiorare il vantaggio al 26’ con un tiro da fuori che scheggia il “sette” alla sinistra di Bizzi, spegnendosi sul fondo.

Alla mezz’ora si riaccende il Varese: ammonito Bonalumi per fallo (entrata in ritardo) su Palazzolo al limite dell’area: punizione bassa e tagliata di Magrin che fa gridare al gol, ma palla fuori di un soffio.

Insomma, il Varese si fa applaudire come accade al 39’: azione di largo respiro alimentata da Zazzi e conclusa dal solito Longobardi sopra la traversa, nonostante la chiusura dei difensori milanesi. Prima dello scadere ci sarebbe anche la rete del vantaggio biancorosso: ripartenza, situazione di 3 contro 3 e assist di Palazzolo a Zazzi che si accentra e gonfia la rete. Dopo, però, il fuorigioco fischiato ai danni del Varese, uscito comunque tra gli applausi alla pausa.

SECONDO TEMPO

Il gol che non è maturato nella prima metà di gara, arriva dopo soli 6’ della ripresa, e se il nome sul tabellino è quello di Longobardi (bravo a farsi trovare pronto al momento giusto), va dato atto a Zazzi di essere il gran ispiratore della rete. La giovane mezzala semina il panico sulla sinistra e coglie l’attimo giusto per imbeccare il compagno davanti alla porta per l’1-0.

Al 20’ occasionissima: Lercara pressa il portiere Taliento e ne rimpalla il rinvio, però il suo passaggio a centro area è precipitoso e non trova compagni nei paraggi.

La Giana non punge granché, e quando prova ad affacciarsi in area trova spesso un Ferri senza sbavature. E quando serve, Zazzi compare anche a protezione dell’area per spezzare le trame della formazione di Gorgonzola che alla mezz’ora cambia quattro uomini nel tentativo di “girare” la partita.

Nel complesso però il Varese – anch’esso variato da Iacolino a suon di cambi - controlla piuttosto agevolmente il gioco, concede poco spazio e continua a produrre a metà campo, trovando anche un tiro con Magrin al 43’, preda del portiere. A recupero iniziato pessimo intervento di Rocchi sul giovane Battistello a guastare un’amichevole per il resto molto corretta.

IACOLINO CONTENTO

Sorride, al termine della gara, mister Salvatore Iacolino che non nega i progressi mostrati dalla sua squadra e, anzi, fa i complimenti al Varese: «Vincere dà fiducia, soprattutto contro un avversario forte e ben allenato come la Giana – spiega il tecnico – Abbiamo giocato bene e rischiato poco, pur schierandoci con la difesa a tre: ci siamo messi speculari rispetto ai nostri avversari perché credo che sia una mossa che può dare frutti, e anche se ci siamo allenati solo due giorni su questa soluzione, la mossa è riuscita. Del resto al giorno d’oggi bisogna sperimentare e saper utilizzare tanti moduli, altrimenti gli avversari ti prendono presto le misure».

VARESE – GIANA ERMINIO 1-0 (0-0) MARCATORE: Longobardi (V) al 6′ st VARESE (3-4-1-2): Bizzi (Frigione dal 35′ st); Bruzzone, Ferri, Granzotto (Lopez dal 20′ st); Careccia (Simonetto dal 30′ st), Monacizzo, Magrin, Zazzi (Arca dal 47′ st); Palazzolo (Battistello dal 17′ st); Rolando (Lercara dal 10′ st), Longobardi (Melesi dal 24′ st). All. Iacolino.

GIANA E. (3-4-1-2): Sanchez (Taliento 1′ st); Bonalumi, Rocchi, Montesano (Concina dal 30′ st); Iovine, Foglio, Pinardi (Perna dal 30′ st), Pinto; Greselin; Bruno (Caldirola dal 30′ st), Bardelloni (Capano dal 30′ st). All. Albé.

ARBITRO: Corti di Lecco (Ferrante e Cuorno)

NOTE. Ammoniti: Bonalumi, Rocchi. Spettatori: 418.

