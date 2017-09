Andrea da Cislago commuove tutti i giudici di X-Factor

Si chiama Andra Uboldi, in arte Mind, ha 17 anni ed è di Cislago. È la sua esibizione a X-Factor ha commosso tutti i giudici nella prima puntata di questa 11esima edizione del programma. Dopo il suo rap, in cui racconta la sua storia, i giudici Fedez, Levante, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, sono rimasti senza parole e con le lacrime agli occhi. Non tanto per la storia raccontata, quanto per l’esigenza che il 15enne ha dimostrato nel sentire di dover raccontare il suo vissuto, come un viaggio, come una liberazione.

Andrea ha 17 anni, è stato accompagnato alle audizione dalla madre. Ha anche una sorella. Il padre non c’è, se ne è andato quando era piccolo. Lui lo ha raccontato presentando il tatuaggio che ha sul braccio, che rappresenta tutta la sua famiglia. Gli alberi sono lui, la madre e la sorellina. I Corvi sono il padre. Ma è nella canzone che viene fuori l’artista Mind, quando racconta il proprio vissuto accostandolo al viaggio di Ulisse, al suo ritorno a Itaca, intitolando il brano proprio “Telemachia“.

Dopo la sua esibizione di giovedì sera, i social, dove Andrea è molto presente con 5mila amici su Facebook e una canale Youtube con 1.800 iscritti, si sono scatenati per sostenerlo. A partire dagli Amici di infanzia di Cislago, che hanno creduto in lui fin da quando Andrea si è esibito, lo scorso anno sul palco del “Cislago’s got talent” dove vinse il premio della critica. «Ben oltre gli stereotipi, sono questi gli adolescenti che popolano le nostre strade e nei quali vogliamo e dobbiamo credere. Ragazzi pregni di emozioni, di sentimenti e di valori – spiegano dal gruppo -. Dieci mesi fa, l’emozione più grande al nostro format Cislago’s Got Talent, quando decidemmo, senza esitazione alcuna, che il vincitore del premio della CRITICA doveva essere lui.

Oggi, approda sul palco di X-FACTOR e, anche lì, arriva dritto al cuore. Non smettere mai di lavorare duro per coltivare le tue passioni, di vivere le tue emozioni e di credere nei tuoi sogni».

Colpiti al cuore, quindi, anche tutti i giudici di X-Factor che hanno decretato, con quattro sì, la promozione di Andrea Uboldi alla prossima selezione. In sintesi è proprio Fedez a definire Mind: «C’è tanto da lavorare, ma è l’unico che non si è commosso per gli applausi, bensì per la liberazione che provava nel raccontare la sua storia».

Qui anche il video su Youtube di Telemachia: