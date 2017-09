Azzate saluta Don Angelo

Don Angelo Cavalleri dal 1° ottobre, dopo 11 anni, lascerà la parrocchia di Azzate. Il suo sacerdozio proseguirà a Sumirago dove si prenderà cura anche delle parrocchie di Albusciago, Menzago, Caidate e Quinzano.

Per salutarlo il paese ha organizzato un momento di festa che comincerà domani, venerdì 22 settembre, con la preghiera in chiesa parrocchiale. Sabato poi a Villa Mazzocchi, o in caso di pioggia nell’auditorium della scuole medie, alle 21 si terrà un concerto con il coro di Albizzate.

Domenica invece appuntamento in oratorio per il saluto della la comunità dopo la messa delle 11: sarà possibile pranzare tutti insieme prenotando alla cartoleria Tibi.

Il posto di Don Angelo sarà occupato da don Cesare Zuccato, parroco di Buguggiate che sarà prevosto anche di Brunello, oltre che di Azzate e Buguggiate.