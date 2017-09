Bilancio positivo per il piano “Industria 4.0″

Fino a questo momento il bilancio del piano nazionale “Industria 4.0” è positivo. I dati presentati a Montecitorio dai ministri Carlo Calenda, Pier Carlo Padoan, Giuliano Poletti e Valeria Fedeli, definiscono un quadro che fa ben sperare per il futuro. Tutti gli indicatori macroeconomici hanno il segno positivo: Pil (+0,6), produzione industriale (+2,6%), export (+7,6%), stock investimenti esteri in Italia (+ 5,7%), occupati (+1,3%). A tutto questo si aggiunge un clima di fiducia crescente tra le imprese che sta accelerando la ripresa. (Clicca qui per consultare l’intero documento in formato pdf del ministero)

Gli ordini sono aumentati del 9% e sul fatturato dei macchinari negli ultimi 18 mesi l’Italia supera anche la ermania. L’effetto positivo delle agevolazioni, in particolare quelle relative a superammortamento, iperammortamento e nuova Sabatini, si è fatto dunque sentire. Secondo una stima di Unioncamere, anche per la ricerca e sviluppo, agevolata dal relativo credito di imposta e dal patent box su brevetti e marchi, i dati sono più che positivi. Dall’indagine emerge che ben 24mila delle 68mila imprese intervistate ha investito in R & S, di queste 11mila hanno aumentato la loro quota di investimenti.

Lo stesso non si può dire per gli incentivi destinati a stimolare i capitali di rischio a favore delle startup che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi fissati dal ministro Calenda. Non è un caso che in Italia il venture capital sia quasi inesistente per la scarsa propensione al rischio degli investitori. (Fonte Mise)