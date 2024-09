Sangiuliano ha presentato “dimissioni irrevocabili”, già nominato il nuovo ministro della Cultura

“Dimissioni irrevocabili”. Si chiude con queste due parole non trattabili la presenza di Gennaro Sangiuliano al Ministero della Cultura. Oggi pomeriggio, dopo aver tentato un’ultima ostinata difesa, l’ormai ex ministro al centro della vicenda “sentimental-politica” che ha occupato per giorni le prime pagine dei quotidiani, ha alzato bandiera bianca.

Il Governo, nonostante Giorgia Meloni avesse rifiutato una prima volta di accettare le dimissioni di Sangiuliano, era evidentemente preparato alla sua repentina uscita di scena ed aveva già pronto il nome del nuovo ministro.

Si tratta di Alessandro Giuli, da due anni alla guida del museo Maxxi di Roma. Giuli ha accettato l’incarico e in serata giura daventi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.