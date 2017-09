Bimba di un anno ingerisce hashish, ricoverata in ospedale

novati hashish spaccio 22 marzo

Una bambina di un anno è stata ricoverata, lunedì, in prognosi riservata all’ospedale di Legnano per un’intossicazione da ingestione di hashish. Sulla vicenda indaga la Polizia ma dalle prime informazioni sembra che la piccola abbia ingoiato un pezzo di stupefacente che avrebbe raccolto in un parchetto di San Vittore Olona.

Da quanto si apprende le sue condizioni starebbero migliorando e questa mattina è stata trasferita nel reparto di pediatria. La piccola sarebbe stata in un parco del paese dell’Altomilanese con i genitori.