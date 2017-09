Jovanotti: ecco le prime date del tour 2018

Sono uscite le prime date del tour che nel 2018 riporterà Jovanotti sui palchi dei palazzetti delle principali città. Come anticipato dal cantante sulla sua pagina Facebook nella giornata di ieri, dove ha spiegato che il primo dicembre uscirà anche il suo nuovo album e “tanta carne al fuoco”. Al momento le date del tour, come riportato da Onstageweb.com quindi sono:

Jovanotti date concerti 2018

Dal 12 febbraio: Milano, Mediolanum Forum

Dal 10 marzo: Firenze, Nelson Mandela Forum

Dal 3 aprile: Torino, Pala Alpitour

Dal 13 aprile: Bologna, Unipol Arena

Dal 19 aprile: Roma, Palalottomatica

I biglietti infatti saranno in vendita con queste modalità: la prevendita esclusiva dedicata a tutti i clienti privati Intesa Sanpaolo con carte emesse dalla Banca su circuito Mastercard inizierà alle ore 10.00 di mercoledì 27 settembre (e sarà attiva fino alle ore 10.00 di venerdì 29 settembre), mentre la vendita generale sul circuito TicketOne sarà avviata alle ore 11 di venerdì 29 settembre.

Il post di Jovanotti su Facebook

in questa settimana appena iniziata avremo un po’ di notizie certe sulle date e tutto il resto.

Come si dice in questi casi: “tanta carne al fuoco” per i prossimi mesi. Il disco dovremmo riuscire a finirlo per la seconda metà di ottobre, la consegna alla casa discografica è fissata per il 20 quindi siamo nei tempi e rispettoso della tradizione di consegnare il “compito” al suono della campanella. Questo album è una grande avventura e in tour celebreremo lo spirito che ci unisce da una vita e che sempre di più ha la forma di un’amicizia radunata intorno alla musica. Sto passando qualche giorno a casa prima di ripartire per andare a mixare l’album e l’altra sera sono stato al concerto di Ligabue a Firenze e mentre me lo godevo avevo una voglia micidiale di essere lì al suo posto, era il richiamo della foresta. Quando prima dell’inizio del concerto sono pasaato nei camerini e nel backstage a fare due chiacchiere con Luciano e a salutare la sua gente sentivo proprio che ci siamo quasi, tra poco tocca a noi. L’odore dei camerini “a me mi” fa girare la testa, e questa voglia è tutta benzina buona a progettare lo spettacolo, a inventarci qualcosa che vi faccia impazzire.

L’album uscirà il primo dicembre e insieme al disco pubblicherò una mappa di terre incognite che ho scoperto e visitato in questo anno. Tanta roba nuova in cantiere ormai quasi pronta a prendere il via.

Buona settimana a tutti, vi teniamo aggiornati. Se su questa pagina a volte le comunicazioni verranno postate da qualcuno della mia squadra (comunicati stampa ecc.) ve lo diciamo scrivendo