Le “lettere a una professoressa” riscritte dagli studenti varesini

Don Lorenzo Milani Barbiana

In occasione dei cinquant’anni della scomparsa di don Lorenzo Milani e della pubblicazione del suo libro “Lettera a una professoressa” il Circolo Acli Varese Centro con il supporto delle Acli Provinciali di Varese ha indetto un Concorso dal titolo “Web-Care tra valori e limiti. Da Lettera a una professoressa alle elaborazioni digitali” destinato agli Istituti scolastici della secondaria di secondo grado della provincia di Varese.

Il concorso, che coinvolgerà le scuole per tutto l’anno scolastico 2017-2018, è stato pensato e realizzato insieme al Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” diretti da Fabio Minazzi e l’Associazione Kentro di Varese, in collaborazione con il Comune di Varese, con il patrocinio della Fondazione don Milani e con il contributo della Fondazione La Sorgente

A COSA SERVE IL CONCORSO

«Il concorso invita i protagonisti delle istituzioni scolastiche, docenti, allievi e genitori, a riflettere criticamente sulla missione educativa e sulle prospettive della scuola secondaria di secondo grado a fronte delle sfide aperte dalla complessa congiuntura storica – spiega Ruffino Selmi delle Acli Provinciali – Questa disamina è condotta attraverso la lente di Lettera a una professoressa, e in generale tenendo presente la proposta educativa di don Milani. Quest’ultima, sviluppata intorno ai principi di uguaglianza e solidarietà e con la stretta interazione tra la formazione e la realtà sociale, ha consentito ai ragazzi di Barbiana di manifestare con chiarezza il proprio pensiero e di diventare partecipi della costruzione della conoscenza.

PRIMO PASSO: UN WORKSHOP IL 29 SETTEMBRE

Un progetto che vede il suo avvio ufficiale con il laboratorio Ideas workshop che si terrà il 29 settembre dalle 14,30 alle 17,30 presso la sede Acli Centro di Varese, a cui sono invitati a partecipare i docenti interessati a coinvolgere le loro scolaresche nel concorso (per le iscrizioni qui il regolamento e i moduli)

«Primo punto di forza del concorso consiste nel far lavorare insieme alunni e docenti nella lettura e nell’analisi del testo della Lettera e nel confronto tra posizioni differenti per esercitare il pensiero critico e svilupparne le competenze trasversali – hanno spiegato le rappresentanti delle scuole coinvolte – Dalla “stesura condivisa” degli alunni di Barbiana con il loro priore, alla “rilettura condivisa” degli studenti con i loro docenti nelle scuole di oggi. Secondo punto di forza interviene a stimolare la realizzazione di un elaborato, di un prodotto tipologia narrativa, artistica o multimediale che dia forma alle idee e alle proposte maturate durante la lettura della Lettera a una professoressa e di eventuali altri testi di don Milani che ne completano i contenuti. Terzo punto di forza guida alla visita della Scuola di Barbiana con i docenti e gli studenti che prenderanno parte a questa avventura».

LE DATE DEL PROGETTO DA RICORDARE

27 settembre 2017 ore 18 termine per la consegna o l’invio dell’iscrizione a Ideas workshop di venerdì 29 settembre;

29 settembre ore 14.30 Ideas workshop c/o Sede ACLI Provinciali Varese, via Speri Della Chiesa Jermoli, 9 – Varese;

31 ottobre 2017 ore 18 termine per la consegna o l’invio dell’iscrizione al concorso;

21 aprile 2018 ore 18 termine per la consegna o l’invio dell’elaborato;

entro la fine dell’a.s. 2017-18 (maggio-giugno) proclamazione dei vincitori e viaggio a Barbiana.

COME PARTECIPARE

Info, materiali e moduli sono disponibili sul sito delle Acli