Perde il controllo dell’auto e finisce contro il muro

Un’auto verso le 2 e 30 di questa notte, sabato 30 settembre, è finita contro un muro di recinzione in via Vallerini a Cadrezzate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.