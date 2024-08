Le “Storie in musica” accendono la fantasia a Cadrezzate con Osmate

Storie in musica: uno spettacolo per esplorare la vita tra realtà e finzione. Diretta da Daniele Ossola e interpretata dalla Compagnia degli Improbabili, l’esibizione porterà in scena sette racconti realizzati in collaborazione con gli autori del corso di scrittura creativa dell’Associazione culturale europea. Lo spettacolo è in programma venerdì 6 settembre alle 20:30 al teatro comunale all’aperto di Cadrezzate con Osmate (ingresso libero).

Parte dei racconti rappresentati nello spettacolo Storie in musica a Cadrezzate con Osmate hanno iniziato a prendere corpo in occasione del soggiorno triennale di Daniele Ossola nei pressi di Liverpool, patria dei Beatles, a cavallo del 2010. In questi racconti, l’autore spazia tra molti temi diversi: prostituzione, aspetti sociali, problemi di droga, solitudine, potere mal gestito, lavoro e altri aspetti che caratterizzano il vivere quotidiano; con letture a suon di musica, ispirandosi sempre a canzoni famose scritte da cantautori italiani.

Dopo le prime rappresentazioni a Taino e a Ispra c’è stato un altro spettacolo in Sala Serra a Ispra, con testi completamente nuovi perché scritti in collaborazione con altri autori del Gruppo di Scrittura creativa dell’Associazione culturale europea (del Jrc di Ispra), coordinato da Emilio Mendoza. In pratica, a Cadrezzate, si presenta un copione quasi totalmente rinnovato rispetto alle precedenti rappresentazioni, con brani musicali che vanno da Antonello Venditti ai Maneskin.

Il programma di Storie in musica

UNA NUOVA EMOZIONE

Narra le emozioni che possono scaturire dall’ascolto, perché ciò che è ritmico, la musica o la poesia, ha questo potere: rendere indelebili alcuni ricordi.

CHE BELLA GIORNATA!

Non vedo l’ora che la guerra finisca. Immagino che sarà una splendida giornata di sole che chiameremo ‘Liberazione’. Le strade nuove saranno piene di gente e i treni affolleranno le stazioni, pronti a riportare a casa chiunque.

IL GORILLA NELLA NEBBIA

Tutte le novità, pur accendendo curiosità di vario tipo, non sempre portano i risultati attesi. Ne sa qualcosa un giudice che…

SO CHE RITORNERAI

Kirill è un ragazzone alto e robusto. Mentre era militare di leva, nel 1982 è stato inviato in Afghanistan nel conflitto fra Unione Sovietica e i mujaheddin. A Yanina non parla mai di quel periodo. Già si conoscevano e Yanina gli promise che l’avrebbe aspettato.

VITE INTERROTTE

La giovane raccolse le sue poche cose e quel che rimase della sua incoscienza infantile, aprì la porta e se ne andò. Lontano da quella che credeva essere la sua casa, e le persone che l’abitavano… la sua protezione.

SENZA NOME IO, SENZA NOME TU

È la storia di Marco, allievo modello dell’Orfanotrofio del Beato Alberto, nell’attimo in cui ha appena ricevuto la notizia che a breve, dopo quasi 21 anni vissuti fra quelle mura, potrà lasciare finalmente quei luoghi. Ma…

SFACCETTATURE AMOROSE

L’amore si manifesta in vari modi e, tra questi, l’amore per noi stessi: la vanità che è uno di quei tocchi della natura che uguagliano il mondo…