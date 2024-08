Fumo dall’auto, incendio domato in un parcheggio a Cadrezzate

Nella serata di sabato 24 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Cadrezzate con Osmate per un principio di incendio segnalato a bordo di un’autovettura. Le squadre sono state allertate intorno alle 19.30 e hanno raggiunto in poco tempo il veicolo, fermo nel parcheggio del campo sportivo. L’intervento tempestivo degli operatori ha permesso di contenere i danni e le conseguenze. Non si segnalano feriti.