Pomeriggio di Ferragosto costellato di incidenti in moto

Il tardo pomeriggio della giornata di Ferragosto nel Varesotto è stato costellato da diversi incidenti che hanno coinvolto motociclisti, sia per cadute sia per incidenti con altri veicoli.

L’episodio con conseguenze più gravi è stato a Cadrezzate, in via Rimembranze, alle 19.30: una donna di 56 anni e un uomo di 63 sono stati soccorsi dall’ambulanza, sono finiti in ospedale al Circolo di Varese in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita.

Alle 18 invece il sistema Areu-118 ha soccorso un 52enne a seguito di una caduta in via 24 maggio di Arcisate, tra Brenno Useria e la Bevera. È intervenuta qui anche un’automedica, ma per fortuna le conseguenze non sono state gravi.

Terzo episodio poco prima delle 20, in via Diaz a Leggiuno: qui il 118 ha soccorso una ragazzina di 15 anni, per fortuna non ha avuto ferite serie (è stata portata all’ospedale di Cittiglio).

Nella notte un incidente aveva coinvolto due motociclisti sulla strada del valico di Bizzarone, con intervento anche del’elisoccorso.